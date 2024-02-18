Üye Girişi
Haberler

Muhtar adaylarına broşür dağıtma izni

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Yalova Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Kandemir, Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla muhtar adaylarının sadece broşür dağıtabileceğini belirtti. Diğer materyallerin yasaklandığını söyleyen Kandemir, adaylara YSK kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

Yalova Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Kandemir : "Muhtar adayları yalnızca broşür dağıtabilir"

YALOVA - Yalova Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Kandemir, "Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu karar neticesinde, muhtar ve adayları yalnızca broşür dağıtabilir. Geri kalan bütün materyaller yasaklandı" dedi.

Yalova Kent Konseyi Başkanlığı'nın yanı sıra Marmara Muhtarlar Federasyonunda başkan yardımcılığı ve Türkiye Muhtarlar Konfederasyonunda Disiplin Kurulu üyesi olan Kandemir, yaklaşan yerel seçimler öncesinde muhtar adaylarına YSK'nın kararları doğrultusunda uyarılarda bulundu. Kandemir, "Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu karar neticesinde, muhtar ve adayları yalnızca broşür dağıtabilir. Sadece onu serbest bıraktı. Geri kalan bütün materyaller yasaklandı. Ben özellikle tabi Yalova olarak istirhamım şu, hem muhtar arkadaşlarımızdan, hem de adaylarımızdan bu yasaklara uyulması noktasında. Çünkü bazı mahallelerimizde 10 tane aday, 5 tane aday var. Adayların tüm o mahalleyi broşürleri asılı vaziyette o çok çirkin bir görüntü olacağına inanıyoruz. O bakımdan da zaten geçen dönemde de yine YSK bunu yasaklamıştı. Şu anda iyi gidiyoruz. Çünkü bazı muhtar adaylarımız bu yasaklanan süreçten haberi yok, masrafa giriyor. Bu masraflar da yüklü masraflar oluyor. Hem onları engellemek hem de güzel Yalova'mızın görüntüsü bozulmasın istiyoruz" dedi.

Tüm adaylara başarılar dileyen Kandemir, seçimlerin demokratik ortamdan geçmesi için herkesin üzerine düşen görevler olduğunu belirtti. Tüm adayları YSK kurallarına uymaya davet eden Kandemir, "İnsanlara ulaşma noktasında, dokunma noktasında broşür önemli. Bence o şekilde de ulaşabilirler. Bütün apartmanlara, bütün işyerlerine sadece asmamak kaydıyla kendilerini tanıtıcı broşürler bırakabilirler. 21. asırdayız. Bütün arkadaşlarımız sosyal medya üzerinden müthiş bir propaganda yapıyorlar. Oradan yapabilirler. İlimizi kirletmeyelim" diye konuştu.

Kandemir, YSK kurallarına uymayan adaylar hakkınca cezai müeyyidelerin uygulanacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yüksek Seçim Kurulu Mustafa Kandemir Yalova Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sahra Işık kimdir? Survivor Sahra kaç yaşında, nereli ve hangi yıllar yarıştı? Kızılcık Şerbeti 52. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 18 ŞUBAT | İstanbul baraj doluluk oranı nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Teşkilat full HD bölüm izle! Teşkilat 96. bölüm tek parça izle! Teşkilat son bölüm neler oldu? Eyüp Aksu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu hangi partiden? YARGI İCLAL SAVCI KİM? Defne Kayalar kimdir, kaç yaşında ve dizileri neler? Yargı full HD bölüm izle! Yargı 83. bölüm tek parça izle! Yargı son bölüm neler oldu? Sigorta Aracıları Teklif Platformu uygulaması nedir, ne işe yarar? Ankaragücü-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Ankaragücü-Galatasaray FK hangi kanalda, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 18 Şubat TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Aşk Adası ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Aşk Adası oyuncuları kimler? Dul ve yetimler ikramiye ne zaman alacak? Dul ve yetim bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak? Emekli bayram ikramiyesi kimlere verilecek? Pazar günü kargolar açık mı, çalışıyor mu? 18 Şubat Pazar günü kargolar dağıtım yapıyor mu? Issız Adam boşandı mı? Cemal Hünal ile Lale Cangal neden boşandı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title