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Muğla haberi! Milas Belediyesi Gıda Şirketi'nden Personel Eğitimi

Muğla haberi! Milas Belediyesi Gıda Şirketi'nden Personel Eğitimi

Gelen Muğla haberine göre Milas Belediyesi, geçen yıl kurduğu Gıda İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile birlikte kafe ve restoranların kalitesini arttırmak için hizmet içi eğitimlerine devam ediyor.

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Milas Belediyesi, geçen yıl kurduğu Gıda İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile birlikte kafe ve restoranların kalitesini arttırmak için hizmet içi eğitimlerine devam ediyor.

Milas Belediyesi geçen yıl kurduğu Gıda İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile birlikte Milaslıları yeni bir hizmetle buluşturdu. Milas'ta hayata geçen kafe ve restaurantlar Milaslı yurttaşlar tarafından beğeni topladı. Ucuz, kaliteli ve güvenli gıda tüketimi sloganıyla hayata geçen projede Milas Şehir Parkı ve Ören'de kafe ve restaurantlar faaliyete başladı.

Belediye, hizmet kalitesini arttırmak için kısa sürede vatandaşların beğenisini toplayan kafelerde çalışan personellere belirli aralıklarla eğitimler düzenliyor. Gıda güvenliği, hizmet kalitesi, performans arttırma, sunum teknikleri gibi birçok başlıkta düzenlenen eğitimlerle birlikte personellerin, vatandaşlara iyi hizmet vermesi amaçlanıyor. Müşteri memnuniyeti, kaliteli hizmet, genel hijyen kuralları ve buna benzer birçok konu başlığıyla düzenlenen eğitimlere Gıda Şirketi'ne bağlı tüm personeller katılıyor.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Gıda Şirketimizi kurmamızın hemen ardından Belediye Kafe ve Restaurantlarımızı teker teker hayata geçirdik. Vatandaşlarımız yeni açılan belediye kafelerimizden son derece memnun. Hemşehrilerimizin daha iyi hizmet alması için de çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda hizmet içi kurslarımızı gerçekleştiriyor, çalışma arkadaşlarımızın yetkinliklerini arttırıyoruz" dedi.

ANKA / Yerel

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