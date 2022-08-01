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Muğla haber | Milas'ta 'Anneliğe Hazırlık Atölyesi' Başladı

Muğla haber | Milas'ta 'Anneliğe Hazırlık Atölyesi' Başladı

Muğla haberler: Milas Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Anneliğe Hazırlık Atölyesi’ bugün eğitime başladı.

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Milas Belediyesi tarafından düzenlenen 'Anneliğe Hazırlık Atölyesi' bugün eğitime başladı.

Belediye'nin Atatürk Spor Kompleksi'nde düzenlenen atölyede eğitim; bilinçli gebelik ve güvenli annelik için alanında uzman doğum hazırlık eğitmeni ve koçu Berna Ayaz tarafından veriliyor.

Pandemi kurallarına uygun ve pratik bilgiler içeren atölye, tüm anne adaylarının katılımına açık şekilde ücretsiz olarak düzenleniyor. Atölyeye katılmak isteyen anne adayları, 0533 614 29 40 numaralı irtibat telefonundan ayrıntılı bilgiye ulaşabilir.

ANKA / Yerel

Mustafa Kemal Atatürk Milas Belediyesi Yerel Haberler

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