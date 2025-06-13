Muğla'da öğrencilere orman yangınları konusunda eş zamanlı farkındalık eğitimi verildi

Muğla'da öğrencilere orman yangınları konusunda eş zamanlı farkındalık eğitimi verildi
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Yaklaşan sıcak yaz mevsimi ve küresel ısınmanın etkileriyle birlikte artması muhtemel orman yangınlarına karşı mücadele kapsamında, Muğla genelinde okullarda eş zamanlı olarak öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Yaklaşan sıcak yaz mevsimi ve küresel ısınmanın etkileriyle birlikte artması muhtemel orman yangınlarına karşı mücadele kapsamında, Muğla genelinde okullarda eş zamanlı olarak öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama-Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ile Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı Muğla Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen farkındalık etkinliği çerçevesinde, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere, yaş gruplarına uygun şekilde hazırlanan videolar izletildi.

"Çocuklarımızın doğaya duyarlılığı artıyor"

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Menteşe Şehit Kıvanç Cesur Ortaokulu Müdürü ve MEB AKUB Muğla İl Koordinatörü Savaş Sinan Koca, son yıllarda özellikle Muğla'da yaşanan büyük orman yangınlarının ardından bu tür bilinçlendirme çalışmalarının öneminin daha da arttığını vurguladı.

Koca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son yıllarda hem ülkemizde hem de Muğla'mızda büyük orman yangınlarına tanıklık ettik. Bu felaketlerin ardından bizler de hem Milli Eğitim Bakanlığı Arama-Kurtarma Birimi hem de Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile iş birliği içinde, çocuklarımıza orman yangınları konusunda farkındalık kazandırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Hazırladığımız videolar sayesinde öğrencilerimiz, ormanların taşıdığı hayati önemi, orman yangınlarını önlemek için neler yapılması gerektiğini ve yangınla mücadelede kurumların görevlerini öğrendiler"

"Tüm ilçelerde eş zamanlı uygulama"

Koca, bu farkındalık çalışmasının Muğla genelindeki tüm ilçelerde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini belirterek, "Fethiye'den Bodrum'a, Kavaklıdere'den Seydikemer'e kadar ilimizin dört bir yanındaki okullarımızda, farklı yaş gruplarına özel olarak hazırladığımız videolar öğrencilerimize izletildi. Böylelikle hem küçük yaş gruplarında temel çevre bilinci oluşturduk hem de lise düzeyindeki öğrencilerimize daha derinlemesine bilgiler aktardık" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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