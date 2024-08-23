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Muğla'da Buzağı Güzellik Yarışması renkli görüntülerle gerçekleşti

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde geleneksel hale gelen Buzağı Güzellik Yarışmasının bu yıl 37'ncisi düzenlendi. Yarışma renkli görüntülere sahne olurken, güzelliklerini sergileyen sevimli buzağıların sahiplerinin heyecanı gözlerden kaçmadı.

Muğla'da Buzağı Güzellik Yarışması renkli görüntülerle gerçekleşti

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde geleneksel hale gelen Buzağı Güzellik Yarışmasının bu yıl 37'ncisi düzenlendi. Yarışma renkli görüntülere sahne olurken, güzelliklerini sergileyen sevimli buzağıların sahiplerinin heyecanı gözlerden kaçmadı.

Yerkesik Mahallesi'nde düzenlenen yarışmaya, çeşitli kategorilerde 25 buzağı katıldı. Buzağılar hem güzellik hem de süsleme kategorilerinde kıyasıya mücadele etti. Yarışmanın sonunda üç kategoride dereceye giren buzağılar belirlendi Simental Kategorisi'nde birinci Efe Kanal'ın buzağısı oldu. Montafon Kategorisi'nde birinci Alperen Sarıoğlu'nun buzağısı seçildi. Holştayn Kategorisi'nde ise birinciliği Cem Savran'ın buzağısı kazandı.

Yarışma boyunca sevimli hayvanlar, davetlilerin büyük ilgisini toplarken, dereceye giren buzağı sahiplerine çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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