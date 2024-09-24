Üye Girişi
Haberler

Motosiklet ile Kamyonet Çarpıştı: Anne ve Oğlu Ağır Yaralandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ile kamyonet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu olarak bulunan annesi ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet ile kamyonet çarpıştı anne ile oğlu ağır yaralandı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde motosiklet ile kamyonetin karıştığı kazada motosiklette bulunan anne ve oğlu ağır yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi, Hayvan Pazarı yolunda meydana geldi. Musa Ç.'in kullandığı 33 D 8097 plakalı kamyonet ile Ökkeş Ç.'in kullandığı 33 AIU 485 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü Ökkeş Ç. ve motosiklette yolcu olarak bulunan annesi Cihangül Ç. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Motosiklet ile Kamyonet Çarpıştı: Anne ve Oğlu Ağır Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERDEN İSLAH - Yerel

Trafik Kazaları Yerel Haberler Motosiklet Güvenlik Osmaniye 3-sayfa Sağlık Düziçi Yerel Kaza

Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu videoyu görmesin! Tarım Bakanı baltayı taşa vurdu

 Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi konuştu: Yerini söyledim, niye devlet bunu götürmedi?

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi sessizliğini bozdu! Sözleri çok konuşulur

 Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Belediye binasını vurdular

Ağır kayıplar veren Hizbullah'tan İsrail'e misilleme
ABD'deyken İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar? CHP lideri Özel açıkladı

ABD'deyken İmamoğlu kararı çıkarsa ne yapacak? Özel çok net konuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
25 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Yengeç, Koç, İkizler burcu yorumu! 25 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları İsmail Kartal Fenerbahçe'ye dönecek mi? Mehmed: Fetihler Sultanı CANLI izle! Mehmed: Fetihler Sultanı 16. Bölüm TRT1 HD izle! 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali ne zaman? Şarkıcı Simge neden hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu nedir? Simge Sağın hastalığı nedir? Dubai çikolatası nerede satılır? Dubai çikolatasının içinde ne var? Dubai çikolatası nerede satılıyor? Dubai çikolatası tarifi! Pastırma sıcakları ne zaman 2024? Pastırma yazı hangi ayda, ne zaman başlıyor? Flörte sorulacak sorular! Flörtü tanımak için ne sorulur? Kadın- Erkek flörte sorulacak sorular neler? Az önce deprem mi oldu? 24 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Comadie- Française Türkiye'ye ne zaman gelecek? Comadie- Française tiyatro topluluğu Türkiye'ye mi geliyor?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });