Miras Çatışması Kanlı Bitti: İsmail Küçük Hayatını Kaybetti

Miras Çatışması Kanlı Bitti: İsmail Küçük Hayatını Kaybetti
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde miras yüzünden ağabeyi tarafından tüfekle vurulan İsmail Küçük, hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi Yuvacık Merkez Mezarlığı'na defnedildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde miras meselesi sebebiyle ağabeyi tarafından tüfekle vurulması sonucu hayatını kaybeden şahıs son yolculuğuna uğurlandı.

Yenişehir Mahallesi Sağol Sokak'ta iddiaya göre, İsmail Küçük (56) ile F.K. (59) isimli kardeşler arasında miras meselesi sebebiyle tartışma çıkmişti. Tartışmanın şiddetlenmesiyle F.K., tüfekle kardeşi İsmail Küçük'e ateş açmıştı. Ağır yaralanan İsmail Küçük, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. İsmail Küçük, Yenişehir Mahallesi'ndeki Rahmet Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yuvacık Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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