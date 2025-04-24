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Miniklerden 23 Nisan gösterisi

Miniklerden 23 Nisan gösterisi
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Muş'ta 2071 Melikşah İlkokulu'nda düzenlenen 23 Nisan gösterisinde minik öğrenciler hünerlerini sergiledi, etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

Muş'ta 2071 Melikşah İlkokulu'nda düzenlenen 23 Nisan gösterisinde minik öğrenciler hünerlerini sergiledi, etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Muş 2071 Melikşah İlkokulu'nda coşkuyla kutlandı. Hava muhalefeti nedeniyle dün ertelenen etkinliklerde öğrenciler hünerlerini sergiledi. Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikler saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan 4. Sınıf öğrencisi Bedirhan Araz, bugünün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yıldönümü ve Türk milletinin egemenliğinin başlangıcı olduğunu söyledi. Böyle önemli bir günün Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara bayram olarak armağan edildiğini hatırlatan Bedirhan Araz, "Dünya çocuklarıyla paylaştığımız bu büyük bayram hepimize kutlu olsun. Her yıl 23 Nisan günü tüm dünyanın özendiği bir bayramı kutluyoruz. Sevinmek, eğlenmek, gururlanmak bizim hakkımız. Bugünleri bizlere armağan eden başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, şehit ve gazilerimize gönülden teşekkürü borç biliriz. Ey güzel ülkemin güzel çocukları, gülelim, oynayalım, sevinelim, eğlenelim. Bütün bunları yaparken, bu mutlu günlere hangi şartlarda ulaştık, bu cennet vatan uğruna ne fedakarlıklar yapıldı, nelerden vazgeçildi, bunları unutmayalım. Cennet vatanımıza sahip çıkalım" dedi.

Daha sonra öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler ve yarışmalar yapıldı. Halat çekme ve çuvalla koşu yarışmalarının yapıldığı etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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