Minikler Okullar Arası Zekâ Oyunları Şampiyonası'nda derece yaptı - Haberler

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Minikler Okullar Arası Zekâ Oyunları Şampiyonası'nda derece yaptı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Minikler Okullar Arası Zekâ Oyunları Şampiyonası'nda derece yaptı

Afyonkarahisar Selçuklu İlkokulu Müdürü Eralp Ekrem Geçe, okul öğrencilerinin Türkiye Zeka Vakfı tarafından yapılan Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası'nda dereceye girerek finallere katılmaya hak kazandıklarını belirtti.

SELÇUKLU, KONYA (İHA) - Afyonkarahisar Selçuklu İlkokulu Müdürü Eralp Ekrem Geçe, okul öğrencilerinin Türkiye Zeka Vakfı tarafından yapılan Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası'nda dereceye girerek finallere katılmaya hak kazandıklarını belirtti.

Geçe, okul olarak Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları'nda büyük başarı kazandıklarını ifade etti. Geçe, "Şampiyonaya da bölge finallerine katılan okulumuz 3. sınıf öğrencileri Afyonkarahisar il 1'incisi, Ege Bölgesi 7'incisi, Türkiye 25'incisi olarak, 4. sınıf öğrencilerimiz ise Afyonkarahisar İl 1'incisi, Ege Bölgesi 3'ncüsü, Türkiye 19'ncusu olarak Türkiye finallerine katılma hakkını elde ettiler. Başarılarından dolayı tüm öğrencilerimizi, emek veren öğretmenlerimizi tebrik eder, 14 Mayıs 2022 de İlimizi Türkiye finallerinde temsil edecek öğrencilerimize başarılar dilerim" dedi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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