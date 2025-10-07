Haberler

Milli Uçak Gemisi Proje İlerleme Toplantısı İstanbul'da Yapıldı

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen Milli Uçak Gemisi (MUGEM) proje ilerleme toplantısı İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapıldı. Toplantı sırasında Hisar sınıfı Açık Denizler Karakol Gemileri 2'nci gemisi Koçhisar'ın makineleri de çalıştırıldı.

Milli Uçak Gemisi (MUGEM) proje ilerleme toplantısı İstanbul Tersanesi Komutanlığında gerçekleşti. Toplantıya Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu başkanlık yaptı. Ayrıca ziyaret kapsamında Hisar sınıfı Açık Denizler Karakol Gemileri (ADKG) 2'nci gemisi Koçhisar'ın da makinaları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ilk kez çalıştırıldı ve test faaliyetlerine başlandı. - İSTANBUL

