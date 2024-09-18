Üye Girişi
Haberler

Milli Savunma Bakanı Güler, Gazi Kemalettin Şahin'i Ziyaret Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, iç güvenlik gazisi Kemalettin Şahin ve ailesini evinde ziyaret ederek ona Türk bayrağı işlemeli tablo hediye etti. Ziyarette, gazi Şahin, Bakan'a ilgi ve destekleri için teşekkür etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, gazi ve ailesine ziyarette bulundu.

Bakan Güler, iç güvenlik gazisi Kemalettin Şahin ve ailesiyle evinde bir araya geldi. 1994 yılında vatani görevini yaparken Şırnak'ın Geçitboyu'nda yürütülen operasyonda mayına basarak sol ayağını kaybeden Kemalettin Şahin'e evinde ziyarette bulunan Bakan Güler, Şahin'e Türk bayrağı işlemeli tablo hediye etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden gazi Şahin, Bakan Güler'e göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkürlerini iletti. Bir süre gazi ve ailesiyle sohbet eden Bakan Güler, buradaki ziyaretini tamamlayarak sivil toplum kuruluşlarıyla toplantıda bir araya geldi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Savunma Bakanı Kemalettin Şahin Yaşar Güler Gazi Şahin Politika Savunma Yerel Yaşam Ona

Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı

Çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı

 Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü? İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo

İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo

 Lukaşenko açık açık uyardı: Belarus'a yapılan saldırı Üçüncü Dünya Savaşı olur

Başkan açık açık uyardı: Ülkemize yapılan saldırı 3. Dünya Savaşı olur
CHP'den istifa mı ediyor? Mansur Yavaş sessizliğini bozdu

Kurultaydaki gerilim sonrası CHP'den istifa mı ediyor? Yavaş sessizliğini bozdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masterchef 18 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tarihte bugün ne oldu? 18 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Resmi Gazete bugün (18 Eylül) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 18 Eylül Çarşamba günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 18 Eylül TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? MasterChef Spagetti Köfte tarifi! En güzel Spagetti Köfte tarifi! Spagetti Köfte tarifi nasıl yapılır? Spagetti Köfte için malzemeler! MasterChef Porçini Mantarlı Ravioli tarifi! En güzel Porçini Mantarlı Ravioli tarifi! Porçini Mantarlı Ravioli tarifi nasıl yapılır? Porçini Mantarlı MasterChef Tagliatelle Alla Bolognese tarifi! En güzel Tagliatelle Alla Bolognese tarifi! Tagliatelle Alla Bolognese tarifi nasıl yapılır? Tagliatelle MasterChef Tagliolini Burro E Tartufo tarifi! En güzel Tagliolini Burro E Tartufo tarifi! Tagliolini Burro E Tartufo tarifi nasıl yapılır? Tagliolini Bursa elektrik kesintisi! 18-19 Eylül Mudanya, Gürsu, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? MasterChef Çikolatalı Ravioli tarifi! En güzel Çikolatalı Ravioli tarifi! Çikolatalı Ravioli tarifi nasıl yapılır? Çikolatalı Ravioli için malzemeler!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });