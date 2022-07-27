Milas Belediyesi'nin Araç Filosu Güçleniyor

Milas Belediyesi, 20 ton ağırlığındaki paletli ekskavatörü belediye envanterine kazandırdı.

Milas Belediyesi 2022 yılında yatırımlarına ve hizmetlerine devam ediyor. Yılın ilk yarısında yaptığı yatırımlarla birlikte vatandaşların memnuniyetini kazanan Milas Belediyesi, yılın ikinci yarısında da çalışmalarını sürdürüyor. Milas'ın gelişmesi ve hizmetlerin kalitesini iyileştirmek için çalışmalarını sürdüren Milas Belediyesi son olarak 20 tonluk paletli ekskavatörü belediye envanterine kazandırdı.

Milas için hizmetlerin devam edeceğini aktaran Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, yeni alınan ekskavatörle ilgili bir açıklamada bulundu. 'Araç Filomuzu Güçlendiriyoruz' başlığıyla yapılan açıklamada Tokat, "Milas Belediyesi olarak hemşehrilerimize hizmet için Milas'a hizmet için araç filomuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Belediye envanterimize 20 tonluk paletli ekskavatörümüzü kazandırdık. Tüm hemşehrilerimize ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.