Milas Belediye İşçilerine Yüzde 40 Zam Yapıldı

Milas Belediyesi ve DİSK Genel İş Sendikası arasında imzalanan anlaşma doğrultusunda belediye işçilerine yüzde 40 oranında zam yapıldı.

Milas Belediyesi artan enflasyon ve hayat pahalılığından dolayı iyileştirme zammı konusunda yetkili sendika ile anlaşma imzaladı. DİSK Genel İş Sendikası ve Milas Belediyesi arasında yapılan iyileştirme zammı doğrultusunda işçilere yüzde 40 oranında zam yapıldı.

Milas Belediyesi, DİSK Genel İş Sendikası ve belediyeye bağlı Emek Personel A.Ş. arasında iyileştirme zammı konusunda anlaşmaya varıldı. Yapılan anlaşmayla birlikte Milas Belediyesi bünyesinde çalışan ve Emek Personel A.Ş. bünyesinde çalışan tüm işçilerin günlük ücretlerine %40 oranında zam yapıldı.

Yapılan anlaşmayla ilgili konuşan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Belediyemiz, Emek Personel A.Ş. ve DİSK Genel İş Sendikası ile yaptığımız iyileştirme anlaşmasıyla birlikte Belediyemiz bünyesinde çalışan kadrolu işçilerimize ve şirket çalışanlarımıza yüzde 40 oranında zam yaptık. Tüm çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi. DİSK Genel İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Uzay Kocabaş, "Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlardan dolayı tüm işçi arkadaşlarımıza gerekli iyileştirmeyi yapan Milas Belediye Başkanımıza ve tüm yetkililere teşekkür eder, gerçekleştirilen zammın tüm üyelerimize hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu.