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Mide Kanseri Tedavisi Gören Polis Memuru Turan Soydan Hayatını Kaybetti

Mide Kanseri Tedavisi Gören Polis Memuru Turan Soydan Hayatını Kaybetti
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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde mide kanseri tedavisi gören polis memuru Turan Soydan, hastanede vefat etti. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen uğurlama törenine valilik ve emniyet yetkilileri katıldı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde mide kanseri tedavisi gören İl Emniyet Müdürlüğü Polisevi Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Turan Soydan hayatını kaybetti.

Sabaha karşı saat 3.45 sıralarında tedavi gördüğü hastanede vefat eden Soydan için Muğla İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törende Turan Soydan'ın özlemişi okundu, dualar edildi. Törene Muğla Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Turan Soydan'ın ailesi ile mesai arkadaşları katıldı. Uğurlama töreni sonrası Turan Soydan'ın cenazesi, Menteşe Kurşunlu Cami'de kılınacak ikindi namazı sonrası Şehir Yeni Mezarlığa defnedilecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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