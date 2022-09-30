Mezitlili Çiftçilere Dijital Toprak Analiz Cihazı Tanıtımı Yapıldı

Dijital Toprak Analiz Cihazı'nın Kuzucu Mahallesi'nde gerçekleşen tanıtım toplantısına katılan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "İlçemizin toprak haritasını çıkarmak amacıyla imkanlarımız doğrultusunda cihazı araştırıp ilçemize kazandırmayı planlıyoruz" dedi.

Dijital Toprak Analiz Cihazı'nın ilk denemesi,Mezitli'ye bağlı Kuzucu Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Kızılötesi ışınlar sayesinde toprağın değerlerini 10 dakika içerisinde tespit eden cihaz, Tarım İl Müdürlüğü ekipleri tarafından tanıtıldı. Tanıtıma, Kuzucu bölgesi halkının yanı sıra Mezitli Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersin Tarım İl Müdürü Arif Abalı, Mezitli İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Nusret Atılgan, Mezitli Tarım Müdürü Kerim Köken, Kuzucu Mahalle Muhtarı Mustafa Uysal ve çok sayıda üretici katıldı.

CİHAZ ÜRETİM MALİYETİNİ DÜŞÜRÜYOR

Mezitli'nin toprak haritasını çıkarmak adına cihazın çok faydalı olduğunu dile getiren Başkan Tarhan, "Daha önce toprak numunelerini il dışına göndererek 15-20 gün süreyle, sonuçların gelmesini bekliyorduk. Şimdi ise 10 dakika gibi kısa bir sürede sonuçları telefonumuza mesaj yoluyla geliyor. Cihaz, doğru ve dengeli gübre kullanımını sağlayarak çiftçimizin üretim maliyetini düşürüyor. Tanıtımına katılarak, cihazın kullanımını ve işlevselliğini görmüş olduk.Cihazı araştırıp imkanlarımız doğrultusunda satın alarak, ilçemize kazandırmayı düşünüyoruz" dedi.

ÜRETİCİLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR CİHAZ

Cihazın önemine değinen Mezitli Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin ise "Çiftçiler için çok önemli bir cihaz. Vücudumuzda hangi vitamin eksik ise ona göre ilaç alırız. Bu cihazda toprağın değerlerindeki eksiklikleri görüyor ve raporluyor. Eksik, fazla ne varsa önümüze çıkarıyor. Bu raporlar doğrultusunda ilaç yada gübremi atacağız veya fazla su mu vereceğiz bunların hepsini öğrenmiş oluyoruz. Başkanımız Neşet Tarhan da burada ilerleyen günlerde cihazı ilçemize kazandıracağını açıkladı. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.