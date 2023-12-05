Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan Aday Adaylık Başvurusunda Bulundu

31 Mart 2024 yılında gerçekleşecek yerel seçimler öncesi 'Belediye Başkanlığı Aday Adaylık' başvurusunda bulunan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, belediye hizmet binasına girişinde personellerin sevgi gösterileriyle karşılandı.

Projeleriyle ve çalışma kadrosuyla Türkiye'de herkesin örnek gösterdiği bir belediye haline geldiklerini dile getiren Başkan Tarhan, şunları söyledi:

"10 yıl beraber yürüdük. Elimden geldiğince çalışan arkadaşlarımı ekonomik anlamda ezdirmemeye özen gösterdim. Yine önümüzdeki günlerde yapacağımız toplu sözleşmede yine Türkiye'de en çok ücreti veren belediye olacağız. Çünkü bu sizin hakkınız. Belediye kadromuz ve halkımız ile birlikte Mersin'de örnek bir belediye olduk. Mezitli Belediyesi artık Türkiye biliyor hatta dünya konuşuyor. Hiçbir ayrım gözetmeksizin, liyakate önem vererek, tüm personelin alın terinin karşılığını ödeyerek çok başarılı bir çalışma politikası yürüttük ve yürütmeye devam edeceğiz. Çalışmalarımızda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Güçlü yarınlarla yine beraber olacağımıza inanıyorum"