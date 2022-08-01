Mevsimlik tarım işçilerine KADES eğitimi - Haberler

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Mevsimlik tarım işçilerine KADES eğitimi

Mevsimlik tarım işçilerine KADES eğitimi

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente gelen mevsimlik tarım işçisi kadınlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında eğitim verdi.

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Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente gelen mevsimlik tarım işçisi kadınlara Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında eğitim verdi.

Aksaray'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından eğitim faaliyetleri aralıksız sürüyor. Özellikle kadına karşı meydana gelen şiddet ve taciz olaylarının önlenmesine yönelik geniş çaplı çalışmalar yapan jandarma ekipleri kente genelen mevsimlik tarım işçileriyle bir araya geldi. Tarım arazilerinde kadın işçilerle buluşan jandarma ekipleri KADES hakkında eğitim verdi. Programın amacı, nasıl kullanıldığı ve kadın hakları çerçevesinde birçok ilgiyi kadınlara ulaştıran jandarma ekipleri kadınların telefonlarına KADES uygulamasını yükleyerek nasıl kullanacaklarını da bir bir anlattı. Broşürler dağıtarak bilgilendirme de yapan jandarma ekipleri en ufak bir olumsuzlukta uygulamayla destek alacaklarını anlattı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerimize aralıksız devam edilecektir" denildi. - AKSARAY

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma Aksaray KADES Yerel Haberler

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