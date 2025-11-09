Haberler

Meteoroloji'den Hava Durumu Tahmini

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzeybatı kesimlerinde parçalı bulutlu ve aralıklı sağanak yağış, diğer bölgelerde ise genel olarak az bulutlu geçeceğini açıkladı. Ayrıca sabah ve gece saatlerinde bazı yerlerde pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdumuzun kuzeybatı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise, güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 21

İstanbul : Parçalı bulutlu 21

İzmir: Parçalı bulutlu 24

Adana: Parçalı ve az bulutlu 30

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 25

Samsun: Parçalı bulutlu 19

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 19

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 17

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 26 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
