Meteoroloji'den Hava Durumu Tahmini
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzeybatı kesimlerinde parçalı bulutlu ve aralıklı sağanak yağış, diğer bölgelerde ise genel olarak az bulutlu geçeceğini açıkladı. Ayrıca sabah ve gece saatlerinde bazı yerlerde pus ve sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdumuzun kuzeybatı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise, güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 21
İstanbul : Parçalı bulutlu 21
İzmir: Parçalı bulutlu 24
Adana: Parçalı ve az bulutlu 30
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 25
Samsun: Parçalı bulutlu 19
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 19
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 17
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 26 - İSTANBUL