Mersin'de Kadın Hakları Konferansı Düzenlendi

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi tarafından düzenlenen konferansta, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 89. yıldönümü ve Dünya Kadın Hakları Günü kutlandı. Konferansa, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Abacı ve birçok kadın katıldı.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi tarafından '5 Aralık Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 89'uncu yıldönümü ve 'Dünya Kadın Hakları Günü' dolayısıyla 'Türkiye yüzyılında kadının hakkı' konulu konferans düzenlendi.

Avukat Hatice Kübra Turgut'un sunum yaptığı konferansa, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Abacı, Akdeniz İlçe Kadın Kolları Başkanı Neriman Öztoprak ve yönetim kurulu üyeleri, Kaymakamlığa bağlı Aile Destek Merkezlerinde kurs ve eğitim alan ve usta öğreticilik yapan kadınlar katıldı. Belediye konferans salonunda organize edilen etkinlikte sahneye asılan, 'Seçiyorum, seçiliyorum, kadın haklarımı kullanıyorum" yazılı pankart dikkat çekti.

"Türk kadını seçme ve seçilme hakkında dünya kadınlarına örnek olmuştur"

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce düzenlenen konferansın açılışında söz alan Akdeniz Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Duman, "Ülkemizde kadınların siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkını elde etmesi, kendine 'medeni' diyen birçok Avrupa ülkesinden bile çok daha önce toplumsal hayatımızda gerçekleşen Atatürk devrimlerinden birisidir. İtalya'da 1945, Fransa'da 1944, Belçika'da 1960, İsviçre'de 1971 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Atatürk ise Türk kadınına 1934 yılında bu hakkı tanımıştır. Bu anlamda Türk kadını, dünya kadınlarının yanı sıra günümüz medeniyetlerine de öncülük etmiştir" dedi.

"Kadınlara pozitif ayrımcılık ilkesiyle hareket ediyoruz"

Kadınların, toplumsal değişimin en güçlü faktörü olduğunun altını çizen Duman, şöyle konuştu; "Akdeniz Belediye Başkanımız Mustafa Gültak öncülüğünde, kadınlara pozitif ayrımcılık uyguluyoruz. Yerli tarımda başlattığımız atakla kadınları üretime, ekonomiye ve istihdama kazandırıyoruz. Stevia (şeker otu), moringa, şevketi bostan, atalık karakılçık tohumu üretimiyle Akdeniz'de bir ilki başardık. Kooperatif üyesi kadınlar eliyle ürettiğimiz ürünlerden gelir elde ediliyor. Kooperatifleşip güçlerini birleştiren Akdenizli kadınlar üretiyor, satıyor, toplumsal statüleri yükseliyor."

"Kadın-erkek eşitsizliği tüm dünyada sürüyor"

Konferansta sunum yapan Avukat Hatice Kübra Turgut ise kadınlara yönelik hizmet ve projeleri ve pozitif ayrımcılık uygulamaları nedeniyle Akdeniz Belediyesi Başkanı Mustafa Gültak'a teşekkür etti.

5 Aralık Dünya Kadınlar Günü'nün önemine dikkat çeken Turgut, İsrail'in günlerdir devam eden bombalı saldırıları sonucu, Gazze'de tüm dünyanın gözleri önünde binlerce masum kadın ve çocuğun yaşamını yitirdiğine dikkati çekti. Sözlerinin devamında dünyadaki kadın-erkek eşitsizliğinin, istihdam, eğitim ve özel mülkiyet başta olmak üzere hayatın farklı alanlarında halen hissedildiğini kaydeden Turgut, "Kadınların çalışma olanağı bulmasının zorluğu yanında, çalışan kadınların erkeklerden daha az kazandığını görüyoruz. Toplam özel mülkiyetin kadınlar, sadece yüzde 1'ine sahipler" şeklinde konuştu. - MERSİN