Mersin'de Hayvanları Ölen Çiftçiden Protesto

TARSUS, MERSİN (ANKA) - Mersin'in Tarsus ilçesi Meşelik Köyü'nde çiftçilik ve hayvancılık yapan Hakkı Günaydın, küçükbaş hayvanlarının ölümüne ilgi göstermediğini ileri sürdüğü Tarsus İlçe Tarım Müdürlüğü'nü kapısına ölen hayvanlarından birini bırakarak protesto etti. Günaydın, "Amacım, kurumun ilgisizliğine dikkat çekmekti. Her gün gözlerimizin önünde hayvanlarımız telef oluyor" diye koruştu. Protesto görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Ülkemizde çiftçinin hayvancının geldiği nokta bu!" dedi.

Tarsus'a 25 km uzaklıkta bulunan 400 nüfuslu Meşeli Köyü'nde yaklaşık 30 yıldır çiftçilik yapan 3 çocuk babası Hakkı Günaydın'ın, son 10 gün içinde 4 küçükbaş hayvanı henüz bilinmeyen bir hastalık sonucu öldü. Günaydın, hayvanların ölümünün incelenmesi için Tarsus İlçe Tarım Müdürlüğü'ne başvurdu.

"4 HAYVANIM TELEF OLDU"

Tarsus İlçe Tarım Müdürlüğü'nün başvurusuna ilgi göstermediğini belirten Hakkı Günaydın, ölen hayvanlardan birini müdürlüğün kapısına bırakarak protesto eylemi yaptı. ANKA Haber Ajansı'nın telefonla sorularını yanıtlayan Günaydın, şunları söyledi:

"Son 10 gün içinde 4 küçükbaş hayvanım bilinmeyen bir hastalık sonucu öldü. 3'ü eylemden önce biri de bugün öldü. Hayvanlarımın ölüm nedeni konusunda Tarım Müdürlüğü'ne başvurmamıza rağmen bir sonuç alamadık. Daha ismi konmamış bu hastalık böyle giderse bölgeye yayılabilir. Ben de yetkililerin ilgisizliğini protesto etmek için ölen bir hayvanı kurumun önüne attım. Amacım, kurumun ilgisizliğine dikkat çekmekti. Her gün gözlerimizin önünde hayvanlarımız telef oluyor."

"YURTAŞA SIRTINI DÖNEN İKTİDARIN ESERİDİR"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da konuya ilişkin görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Başarır, "Ülkemizde çiftçinin, hayvancının geldiği nokta bu! Mersin Tarsus'ta hayvancılık yapan bir vatandaş ölen danasını İlçe Tarım Müdürlüğü'nün kapısına bırakıyor! "Canlısıyla ilgilenmiyorsunuz, alın ölüsüyle ilgilenin!" İşte bu tablo kendi yurttaşına sırtını dönen iktidarın eseridir!" ifadelerini kullandı.