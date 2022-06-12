Mersin Büyükşehir'den Anamur'a Kapsamlı Peyzaj ve Çevre Düzenlemesi - Haberler

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Anamur'un en işlek noktalarından olan İskele Mahallesi ve Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde kapsamlı bir peyzaj ve çevre düzenleme çalışması yapıyor. 900 metrekare rulo çim seriminin ardından 72 adet ağaç grubu, 17 bin 770 adet çalı grubu ve 19 bin 200 adet mevsimlik çiçeği toprakla buluşturan ekipler; 3500 metre tam otomasyonlu, zaman ayarlı ve akıllı sulama sistemini de Anamur halkının hizmetine sunuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi, Anamur turizminin merkezi ve en işlek noktalarından olan İskele Mahallesi ile Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde kapsamlı bir peyzaj ve çevre düzenleme çalışması yapıyor. Tüm alanda bitkisel toprak dolgusu yaptıktan sonra 900 metrekare rulo çim serimi yapan ekipler, 72 adet ağaç grubu, 17 bin 770 adet çalı grubu ve 19 bin 200 adet mevsimlik çiçeği de toprakla buluşturuyor.

YOL ÇALIŞMALARININ ARDINDAN PEYZAJ ÇALIŞMALARI

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ile Muhtarlık İşleri Dairesi'nin Mareşal Fevzi Çakmak, İnönü, Adnan Menderes ve Turgut Reis caddelerinde düzenlediği yol yapım çalışmalarının ardından, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ve İskele Mahallesi'nde peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları da hız kazandı.

Çalışmalar kapsamında Anamur'da ilk kez rulo çim serimi yapıldı ve ardından çalı, ağaç ve mevsimlik çiçek grupları toprakla buluştu. Tüm alanda bitkisel toprak dolgusu yapıldıktan sonra 900 metrekare rulo çim serimi yapan ekipler, 72 adet ağaç grubu, 17 bin 770 adet çalı grubu ve 19 bin 200 adet mevsimlik çiçeği toprakla buluşturdu. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ayrıca Anamur ilçesine 3500 metre tam otomasyonlu, zaman ayarlı akıllı sulama sistemi kazandırıldı. Büyükşehir ekipleri ayrıca Yunuslu Kavşak olarak bilinen havuzda da bakım çalışmalarını sürdürüyor ve çalışmalar tamamlandıktan sonra havuz kullanılır hale gelecek.

"VATANDAŞTAN, ESNAFTAN, HALKTAN GAYET OLUMLU TEPKİLER ALIYORUZ"

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'nda Peyzaj Mimarı olarak görev yapan İsmail Ateş, Anamur'da yaptıkları peyzaj çalışması hakkında bilgiler vererek, "Bu çalışmalar kapsamında öncelikle Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi'nin yapmış olduğu yol ve bordür çalışmasından sonra biz bitkisel toprak dolgumuzu yaptık ve daha sonra da bitki dikimlerimize başladık. Bitki dikimlerinde çalı, ağaç ve mevsimlik türlerden faydalandık. Onun dışında rulo çim serimi yapıyoruz ve şu an devam ediyor. Bir yandan toprak tesviyesi ve sulama tesisatımız da bitmek üzere. Sulama tesisatımız da akıllı sistem, yani kendi kendine, zaman ayarlı olarak çalışacak, kendi kendini sulayacak şekilde ayarlandı. Uzun yıllardır bu çalışmalar pek yapılmamış. Bizler vatandaştan, esnaftan, halktan gayet olumlu tepkiler alıyoruz. Hepsi yaptığımız çalışmalardan gayet mutlular" dedi.

"BUNU KORUMAK DA BİZLERE DÜŞÜYOR"

İskele Mahalle Muhtarı Hayrettin Haber de "Ben muhtarım, ayrıca vatandaş gözüyle baktığımız zaman da Anamur'un yıllardır ihtiyacı olan bir yol sorunumuz vardı. Yani bugün Büyükşehir'in sorumluk alanları çok geniş olmasına rağmen, Anamur'a böyle bir hizmet gelmesi mükemmel ve inanılmaz bir şey. Yolundan tut, çiçeklerine kadar anlatılmaz yaşanır. Ama bunu korumak da bizlere düşüyor. Yani çöp kutuları yapıldı, çok güzel boyamalar yapıldı, Anamur görmeyeceği bir hizmeti gördü. Bunlara vatandaş olarak sahip çıkılması gerekiyor. Yapılan güzelliklere bizim sahip çıkmamız lazım vatandaş olarak" diye konuştu.

"BİZ BUGÜNE KADAR BÖYLE BİR HİZMET GÖRMEDİK"

Peyzaj çalışmalarını değerlendiren Haber, "Daha önce yüksek ağaçlar vardı, kavşaklardan vatandaş veya araçlar geçerken birbirini göremiyordu, kazaya sebep oluyordu. Şu anda bodur ağaçlar dikildiği için karşıdan karşıya geçmelerde herhangi bir sıkıntı yok. Yani görüntü olarak da daha güzel bir görüntü oldu. Biz başka şehirlere gidiyorduk, görüyorduk orada ve hoşumuza gidiyordu, kıskanıyorduk. 'Ya bizim Anamur'da toprağımız mı verimsiz, bizde niye bu tür çiçeklerden yapılmıyor?' diye. Şimdi aynı çiçeklerden buraya geldiği için çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz Vahap Seçer Başkanıma. Yani o kadar geniş bir coğrafyada, Mersine iline 200 kilometre uzaklıktaki bir ilçeye bu kadar güzel hizmeti yapması, bizi gerçekten onurlandırdı. Biz bugüne kadar böyle bir hizmet görmedik. Bu yapılan hizmetlerden dolayı Anamur artık çiçek gibi oldu" diye konuştu.

"ANAMUR'UN ÇEHRESİ ÇOK DEĞİŞTİ"

İskele Bölgesi esnaflarından Necmettin Karabulut, 30 yıldır Anamur'da yaşadığını ifade ederken, "Burası turizm bölgesi olduğu için dışarıdan gelen çok misafirlerimiz vardı. İnanın ki biraz mahcup oluyorduk. Yollar uygun değildi, tabi imkanlar seviyesinde. Ama şu anda biz şunu gördük, kışın soğukta, yağmurda, çamurda başlandı bu işe, güneşin altında, sıcakta işçisinden daire başkanına, Büyükşehir Belediye Başkanı'na, kıt imkanlarla bu imkanı bize sunduğu için hepsine teşekkür ediyoruz. Biz önceden Alanya'yı, Mersin'i, Antalya'yı gördüğümüz zaman kıskanıyorduk. Şu anda bizim fazlamız var onlardan. Çok mutluyuz. Bunu yol anlamında söylüyorum. Peyzaj anlamında da ben yakın yerde oturduğumdan balkondan seyrediyorum. Gelen misafirlerime gösteriyorum. Hepsi çok beğeniyor. Çok güzel. Anamur'un çehresi çok değişti. Dediğim gibi biz Alanya'yı, Mersin'i gördüğümüz zaman kıskanıyorduk. Şimdi biz daha güzel olduk. Çok mutluyuz. İskele Bölgesi cazibe merkezi haline geldi. Bunu gözlemliyoruz, gelenlerden de bunu hissediyoruz" dedi.

"BÖYLE TEMİZLİĞİ KİM BEĞENMEZ?"

5 yıldır yazları Anamur'da yaşayan İbrahim Suluhan, "Ben burada 5 sene öncesinde ev aldığımda buralar çok kötüydü. Ama şu anda ana caddeler falan çok güzel oldu. Bu çalışmalar çok güzel. Görüntü de güzel oldu. Herkes beğeniyordur, yani böyle temizliği kim beğenmez? Herkes beğenir. Ana caddeler çok güzel, beğeniyorlar. Çok güzel bir çalışma" diye konuştu.

Anamurlu vatandaşlardan Yaşar Çelik de Anamur'a 2000 yılında yerleştiğini belirtirken, "23 yıl oldu. 23 yıldan bu yana ilk defa Anamur böyle bir yatırım görüyor. Yani gerçekten bu yollar belki şehirlerarası yollarda yok. Yani süper bir yol. Anamur'un bu tür bir yatırıma ihtiyacı vardı. Hem yağmur suyu sistemi yapıldı hem de arkasından düzenlemeler, peyzaj görüyorum, asfaltlama, şimdi diğer stadyumun oradaki yolda çalışmalar başlayacak herhalde. Harika bir şey harika. Vahap Bey'i kutluyorum yani" diye konuştu.

"ANAMUR BİR 10 SEVİYE DAHA ATLADI"

Gençlerden Ali Eren Güven, "Biz çok fazla bisiklet sürüyoruz ve yürüyoruz bu alanlarda. Ben de zaten burada oturuyorum. Eskiye nazaran, eskiden çok çakıllı, patika gibi ve patika benzeri yollar vardı. Şu anda daha düzelttiler, asfalt çalışması falan yapıldı. Ben gayet memnunum. Aradaki refüj kısmında bitkiler dikilmesi, çiçekler falan hoşuma gitti gayet. Beğeniyorum yani. Genç olarak hoşuma gitti" ifadelerine yer verdi. Gençlerden Oğuz Efe Kocabıyık ise, "Çok güzel oldu, Anamur'a yeni bir hava kattı aslında. Renklendirildi. Yani Anamur bir 10 seviye daha atladı aslında yollar sayesinde. Bisiklet sürerken falan çok rahat oluyor. Eskiden bu kadar rahat değildik. Teşekkür ediyoruz Vahap Başkanımıza. Eskiden kaldırımdan gitmek bile zorken, şu an kaldırımdan gidebiliyoruz. Yollara yeni çekilen şeritler sayesinde de çok rahat bir şekilde kullanıyoruz yollarımızı. Çiçekler ile çok güzel, doğal bir ortam yaratıldı" diye konuştu.

"65 YAŞINDAYIM, DAHA HİÇ BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Bölge esnaflarından Fatma Göral, "Başkanımızın çalışmasından dolayı çok mutluyuz. Çok güzel, memnunuz. Giden gelen müşterilerime de soruyorum, 'nasıl yolumuz?' diyorum. 'Vallahi anne, gidip tekrar dönesimiz geliyor, o kadar mutlu olduk yoldan' diyorlar. Biz çok mutluyuz. Anamur görmediğini gördü meydanda. Ne güzel çiçekler var. Şimdi ben bugün öğlen yürüyerek geldim buraya. Çok güzel çiçekler ekiyor çocuklar. Hepsiyle konuşuyorum, kolay gelsin diyorum. 'Teyze mutlu musun?' diyorlar. 'Çok mutluyum çocuğum, görmediğimiz şeyi gördük Anamur'da' dedim. Mutlu olunmaz mı? 65 yaşındayım, daha hiç böyle bir şey görmedim, çalışma görmedim" dedi.

ANKA / Yerel