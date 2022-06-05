Mersin Büyükşehir'den 100 Üreticiye Kuraklığa Dayanıklı 5 Bin Kilo Ekmeklik Buğday Tohumu - Haberler

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi, tarımsal destek projelerini sürdürüyor. Buğday üretiminin yaygınlaşması ve geliştirilmesinin yanı sıra yaşanan iklim değişikliğini de dikkate alan Büyükşehir Belediyesi, kuraklığa dayanıklı ve birim alanda daha fazla verim alınabilecek buğday tohumlarını ücretsiz olarak üreticilere dağıttı. Tarsus, Gülnar, Mut, Silifke ve Yenişehir'deki toplam 100 üreticiye 5 bin kilo ekmeklik çeşidi buğday tohumları dağıtılırken, hasat öncesinde buğday başakları çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde tarım ve hayvancılık destekleri aralıksız sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi, Mersin genelinde buğday üretimini yaygınlaştırmak, yaşanan iklim değişikliği sebebiyle kuraklığa dayanıklı ve birim alandan daha fazla verim alınabilecek ekmeklik buğday tohumu çeşidini vatandaşlara ulaştırmak amacıyla 'Buğday Çeşitlerinin Yaygınlaştırılması ve Dağıtımı Projesi'ni hayata geçirdi. Proje kapsamında üreticilerin tohum girdi maliyetleri Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

"TOPLAM 100 ÜRETİCİYE EKMEKLİK ÇEŞİDİ BUĞDAY TOHUMU DAĞITIMI YAPILDI"

Proje kapsamında Tarsus'ta 23, Gülnar'da 22, Mut'ta 35, Silifke'de 19 ve Yenişehir ilçesinde 1 olmak üzere 5 ilçedeki toplam 100 üreticiye ekmeklik çeşidi buğday tohumu dağıtımı yapıldı. Her üreticiye 2 dekarlık alanda kullanılması için 50'şer kilodan toplam 5 bin kilogram tohum verildi. Projeden faydalanan ve tohumları toprakla buluşturan Tarsus'a bağlı Sağlıklı Mahallesi'nden üreticiler, projeden ve hasat öncesi ürün gelişiminden duydukları memnuniyetleri dile getirdi.

KURU TARIMA ELVERİŞLİ VE KURAKLIĞA DAYANIKLI BUĞDAY

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi'nde ziraat teknikeri olarak görev yapan Ali Karakış, projenin detaylarını anlatarak, "Vermiş olduğumuz buğdaylarla birlikte her üretici için 2'şer dekar alan olmak üzere toplam 200 dekar alanda buğday üretimi yapıyorlar. Vermiş olduğumuz buğday çeşidinin özelliklerinden biri kuru tarıma elverişli ve kuraklığa dayanıklı olması. Üreticilerimizin alternatif buğday çeşidi olarak ekmelerini sağlamış olduk" dedi.

Üreticilerin bir önceki dönem ektikleri buğdaya nazaran daha verimli olduğunu belirttiklerini ifade eden Karakış, "Geçen seneye nazaran daha verimli bir şekilde ilerlediklerini söylüyorlar. Biz de hasat ve harman işlemlerinden sonra alınan veriler doğrultusunda buğday çeşitliliğinin olumlu ya da olumsuz yönlerini çıkarıp, üreticilerimize önerilerde bulunacağız" diye konuştu.

"BAŞKANIMIZ ÜRETİCİLERİN HER ZAMAN YANINDA OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA KANITLADI"

Sağlıklı Mahallesi Muhtarı Yasin Kahraman, Büyükşehir'in destek projelerinden memnun olduklarını kaydederek, "İncir, zeytin projesinden sonra şimdi de buğday dağıtımı projesinde üretim sahasındayız. Şu an itibariyle hasat mevsimini bekliyoruz. Hasat mevsimi de verimli geçerse bundan sonraki projelerde de talepte bulunacağız elbette ki. Bizim için burada üreticilerin memnuniyeti önemli. Buradan Belediye Başkanıma ayrıca teşekkür ediyorum. Üretici ve çiftçilerin her zaman yanında olduğunu bir kez daha kanıtladı" ifadelerini kullandı.

"1975'TEN BERİ İLK DEFA BÖYLE DESTEKLEME GÖRDÜK"

Buğday üreticisi İsmet Menemen ise 1975 yılından bu yana çiftçilikle uğraştığını ve ilk kez böyle bir destek aldığını ifade ederek, "Belediyenin verdiğine göre bu sene Allah izin verirse buğday iyi olur. 1975'ten beri kayıtlıyım çiftçiliğe. 1975'ten beri ilk defa böyle destekleme gördük yani üretici olarak" dedi.

Sağlıklı Mahallesi'nden bir başka üretici Fazlı Tüter ise "Büyükşehir Belediyesi'nin dağıtmış olduğu buğdayı tarlamıza ektik. Tarlamız 7 dönüm, 4 kişi ektik burayı. 50'şer kiloydu. Verimi bayağı güzel gözüküyor şu an. Belediye Başkanımızın yapmış olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz kendisine" diye konuştu.

ANKA / Yerel