Mersin Büyükşehir Bünyesinde Bir İlk: 'Köpek Eğitim Alanı'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi bünyesinde bulunan Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir ilk gerçekleştirilerek 'Köpek Eğitim Alanı' kuruldu.

Mars K9 Eğitim Merkezi iş birliğinde yürütülen ve önce Büyükşehir Belediyesi'nde görevli hayvan toplama ve hayvan bakıcı personelin eğitimden geçtiği proje kapsamında, patili dost sahiplenmek isteyen vatandaşlar, adaptasyon sürecini atlatabilmek için uzman personel eşliğinde iletişim eğitimi alacak.

ADAPTASYON SÜRECİNİN, KÖPEK VE SAHİBİ TARAFINDAN SORUNSUZ AŞILMASI AMAÇLANIYOR

Kaşlı Geçici Bakımevi'nden köpek sahiplenmek isteyen ancak nasıl iletişim kuracağını bilemeyenler için yola çıkılan proje kapsamında önce sahiplenmek isteyen vatandaşın, ailesi ve yaşadığı ev için hangi tür köpeğin uygun olduğuna karar verilecek. Ardından köpek ve sahibi, adaptasyon sürecini sorunsuz aşabilmek amacıyla uzman eğitmen personel eşliğinde eğitimden geçecek. Bu aşamada eğitimli köpek Fox da çalışmalara eşlik edecek. Sahiplenilen köpeğe temel eğitimler arasında yer alan otur, kalk, bekle, yat, gel, takip et gibi komutlar öğretilirken, sokakta ve parkta gezilmesi anında verilmesi gereken komutlar da öğretilecek.

TEHLİKELİ IRKLAR ARTIK BİRLİKTE OYUN OYNAYIP ZAMAN GEÇİREBİLİYOR

Proje kapsamında tehlikeli ırklar, agresif özellik gösteren sokaktaki patili dostlar ve engelli patili dostlar da eğitim alacak. Bu kapsamda ilk eğitim alan, tehlikeli ırklar olarak adlandırılanlar oldu. Şu anda Bakımevleri'nde hayatını sürdüren tehlikeli ırklar eğitimden geçti. Eğitilen tehlikeli ırkların, belirli aralıklarla padoklardan çıkarılarak sosyalleşmeleri ve birbirleriyle oyun oynamaya başlamaları sağlandı.

Bir diğer kitleyi ise sokakta yaşayan ve agresif özellik gösteren patili dostlar oluşturacak. Köpek familyası içerisinde yer alan alfa ve agresif özellik gösteren köpek ihbarı alındığında, Büyükşehir ekipleri bu köpekleri de alarak eğitimden geçirecek ve yeniden yaşam alanına bırakacak. Engelli köpekler ise engel durumuna uygun olarak hayatlarını çok daha kolay sürdürebilmek için uygun komut ve hareketlerle eğitilecek.

"TOPLAM 55 HAYVAN TOPLAMA VE HAYVAN BAKICI PERSONELİN EĞİTİM ALMALARINI SAĞLADIK"

Hayvanseverlerle yaptıkları görüşmeler sonrasında böyle bir eğitim alanı ihtiyacı doğduğunu belirten Tarımsal Hizmetler Dairesi Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Hünkar Yıkılmaz, "Öncelikli olarak profesyonel bir ekip tarafından, 3 bakım evinde çalışan toplam 55 hayvan toplama ve hayvan bakıcı personelin; hayvan davranışları, hayvanlara yaklaşımı, bakım ve beslenme konularında eğitim almalarını sağladık. Bunun yanı sıra 6 personelimizin, sürekliliği sağlamak amacıyla bir hafta süreli eğitime tabi tutularak Eğitmen statüsünde sertifika almalarını sağladık" dedi.

"BU PROJEYLE AYNI ZAMANDA SAHİPLENMEYİ TEŞVİK EDİYORUZ"

Sahiplendirme sayısını artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekleyen Yıkılmaz, "Hem bu sahiplenmeyi teşvik etmek amacıyla, hem de sayıyı artırmak amacıyla böyle bir alan kurulmasına ihtiyaç duyduk. Bu sayede köpek sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız, buradaki görevliler tarafından kendilerine uygun olan köpekleri belirleyecek. Bu alan içerisinde bir adaptasyon süreci yaşamak suretiyle ve bunun yanı sıra yat, kalk, otur, bekle gibi basit komutları öğrenmek suretiyle, sahilde ya da dışarıda gezmek isterken kontrol altında yürümesini sağlayabilmek amacıyla böyle bir alan faaliyete açtık" diye konuştu.

ÖNCELİKLE PERSONELE, KÖPEKLERLE İLETİŞİME GEÇME EĞİTİMİ VERİLDİ

Mersin Mars K9 Köpek Okulu'nun sahibi ve profesyonel köpek eğitmeni Rasim Tekin, proje kapsamında önce Büyükşehir Belediyesi görevli personelinin eğitimden geçtiğini söyleyerek, "Burada bulunan görevli arkadaşlara köpek beden dillerini doğru şekilde öğrenip, analiz etmesi, onların dünyasını nasıl kontrol edebilirler, nasıl iletişime geçebilirler; bunları anlattık. Daha sonra yetenekli, bu konuda gerçekten profesyonel olarak hizmet verecek arkadaşlarla birlikte bir ekip oluşturduk" dedi.

"YASAKLI IRKLAR VE ENGELLİ KÖPEKLERİMİZ İÇİN DE EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ VAR"

Yasaklı ırklar için eğitim verdiklerini anlatan Tekin, "Haftalık olarak onlara rutin belirledik ve burada yaşayan tüm yasaklı ırkların eğitim alanında grup halinde dolaşmasını sağladık. İletişim kurabiliyorlar, oyun oynayabiliyorlar. Padoklarda kalmıyorlar. İlk önceliğimiz, bizi mutlu eden ilk çalışmamız bu. İkinci çalışmamız ise engelli köpeklerimiz. Evet engeli olabilir ama engel tanımadığını anlatmak ve onlara hissettirmek için yine eğitim alanımızda düzenli olarak çalışmalar yapıyoruz. Onlarla ilgili de onlara uygun bir program oluşturduk" diye konuştu.

"İNSANLAR BURASI SAYESİNDE KÖPEKLERİ GENEL BİR TEMEL İTAAT EĞİTİMİ İLE SAHİPLENECEK"

Tekin, eğitimden önceki en önemli noktanın, sahiplenmek isteyen vatandaşa hangi tür köpeğin uygun olduğuna karar vermek olduğunu sözlerine ekleyerek, eğitimin kapsamını şöyle özetledi:

"Kurulan Köpek Eğitim Alanı'nda ilk önce köpekle kişi arasındaki bedensel iletişimi, kontrol ilişkisinin oluşmasını sağlıyoruz. İletişim kurabiliyorlar mı? Doğru şekilde iletişim kurduğunu anladıktan sonra çalışmaya başlayabiliriz. Doğru şekilde iletişim kurduktan sonra kişinin köpeği kontrol etmesini sağlamamız lazım. Köpeğin karakterini kişiye anlatarak, doğru şekilde kontrol etmesini sağlamak çok önemli. Bu enerjiyi sağladıktan sonra köpek, kişinin beden diline uygun şekilde hareket etmeye başlayacak. Yani tasmayla yürürken tasmayı çektirmeden yürüyecek; otur, yat, bekle komutlarına uyacak. Aslında insanlar burası sayesinde, köpekleri genel bir temel itaat eğitimi ile sahiplenecek."

ANKA / Yerel