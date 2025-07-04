Mersin Barosu'ndan Gece Saatlerinde CMK Atama Sistemi Yeniden Açıldı

Mersin Barosu'ndan Gece Saatlerinde CMK Atama Sistemi Yeniden Açıldı
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Mersin Barosu, gece saatlerinde kapalı olan Ceza Muhakemesi Kanunu atama sisteminin, Baro ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğü arasındaki görüşmeler sonucunda yeniden açıldığını duyurdu. Sistem artık 23.00 ile 06.00 saatleri arasında da hizmet verecek.

Mersin Barosu, bir süredir gece saatlerinde kapalı olan Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) atama sisteminin yeniden açıldığını duyurdu.

Baro tarafından yapılan açıklamada, Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polislerin avukatlara yönelik olumsuz tutumları nedeniyle 23.00 ile 06.00 saatleri arasında kapalı tutulan sistemin, Baro ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğü arasında yapılan görüşmeler sonucunda çözüme kavuşturulduğu belirtildi.

Baronun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mersin Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü'nün meslektaşlarımıza karşı olumsuz davranışları nedeniyle, Baro yönetim kurulu kararıyla bir süredir 23.00-06.00 saatleri arasında kapalı olan CMK atama sistemi, Baro Başkanlığımız ile Mersin İl Emniyet Müdürlüğü arasında yapılan görüşmeler neticesinde çözüme kavuşturulmuş olmakla, CMK atama sistemi gece görevlendirilmesi bugünden itibaren açılacaktır."

Baro yönetimi, sistemin açılmasıyla birlikte gece saatlerinde de CMK kapsamında görevlendirme yapılacağını duyurarak, meslektaşlarına bilgi verdi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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