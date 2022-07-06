Merkezefendi Belediyesi, Hallaçlar Mahallesi'nde Üstyapı Çalışmalarını Tamamladı

Merkezefendi Belediyesi tarafından Hallaçlar Mahallesi'nde gerçekleştirilen üstyapı çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların sona erdiği bölgede incelemelerde bulunan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "İlçemizin çehresini değiştirmeye, hemşehrilerimizin konforunu sağlamaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Merkezefendi Belediyesi ilçe genelindeki çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda Hallaçlar Mahallesi'nde yapılan üstyapı çalışmaları tamamlandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, toplam uzunluğu bin 300 metrelik yolda 20 bin metrekare alana sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde 6 bin metrekarelik alana kaldırım parke taşı, 5 bin metre uzunluğunda da bordür taşı döşendi. 36 metre uzunluğunda, 5 metre yüksekliğindeki menfez yapımının tamamlandığı çalışmalarda, hava koşullarından etkilenmemesi ve kesinti yaşanmaması adına elektrik ve internet hatları da yer altına alındı.

"MERKEZEFENDİMİZE HİZMET ETMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Yapılan ve planlanan çalışmaları mahalleli ile değerlendirdiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, ilçe genelinde üstyapı çalışmalarının hummalı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Başkan Doğan, "İlçemizin çehresini değiştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Hallaçlar Mahallemizdeki üst yapı çalışmalarımızı tamamladık. Hallaçlar Mahallemizdeki ziyaretimizde, gerçekleştirdiğimiz üstyapı çalışmalarını görevli personelimiz ve hemşehrilerimiz ile birlikte inceledik. Yapmış olduğumuz ve planladığımız hizmetlerimiz hakkında görüşlerimizi paylaştık. Hallaçlar Mahallemizin dününü ve bugününü birlikte değerlendirdik. Hemşehrilerimizin konforunu sağlamaya, taleplerini karşılamaya ve Merkezefendimize hizmet etmeye tüm gücümüzle devam ediyoruz" dedi.

ANKA / Yerel