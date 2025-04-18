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Marmaris'te Uluslararası Karya Vizyon Turizm Buluşması Başladı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Uluslararası Karya Vizyon Turizm Buluşması, sürdürlebilir turizm politikaları ve yeni seyahat trendleri gibi konuları ele alıyor. Etkinlik, GETOB'un organizasyonuyla gerçekleştiriliyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin (GETOB), turizmin dönüşen vizyonuna yön vermek ve bölgesel kalkınmayı küresel düzeye taşımak amacıyla ilk defa düzenlediği "Uluslararası Karya Vizyon Turizm Buluşması" başladı.

Yurt içi ve yurtdışından birçok turizm profesyonelinin katılım sağladığı buluşmada Marmaris'e bağlı İçmeler Mahallesinde bir otelde programlar ile başladı. Turizmin en ince detaylarının ele alındığı etkinlikte sürdürülebilir turizm politikaları, yeni nesil seyahat trendleri, yat turizmi ve kıyı destinasyonları, dijitalleşme, gastronomi ve otelcilikte inovasyon gibi konular işlendi.

Etkinliğin açılışında konuşan GETOB Başkanı Cengiz Aygün, Atatürk'ün turizme yaklaşımına değinerek 1930'da İstanbul'da açılan Park Otel'in modern otelcilik anlayışının bir örneği olduğunu söyledi. 1937 yılında yapılan bir otel anketine göre Türkiye'de 1127 otel ve 1495 han bulunduğunu aktaran Aygün, "Mustafa Kemal Atatürk, Türk mutfağını kültürel kimliğin bir parçası olarak görmüş ve bu mirası gelecek nesillere aktarmayı amaçlamıştır. Devlet yemeklerinde Türk mutfağının seçkin yemeklerini sunarak Türkiye'nin gastronomik zenginliğini dünyaya tanıtmıştır. Bu yaklaşım, günümüzde gelişen gastronomi turizminin temelini oluşturmuştur" dedi.

Aygün ayrıca Cumhuriyet'in ilk yıllarında turizm altyapısının hızla geliştiğini vurgulayarak "1924'te Türkiye'nin ilk yataklı treni olan Wagons-Lits faaliyete geçmiş, 1925'te turistlere rehberlik ve tercümanlık hizmetleri için bir kararname yayınlanmıştır. 1933'te Devlet Hava Meydanları İşletmesi kurulmuş ve İstanbul ile Ankara arasında deneme uçuşları yapılmıştır. Aynı yıl kurulan Oda ve Lokantacılar Cemiyeti de gastronomi sektörünün gelişimine katkı sağlamıştır" diye konuştu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası dolayısıyla "23 Nisan" temasıyla gerçekleştirilen açılışta, çocuklar sahne performanslarıyla yer aldı.

Uluslararası Karya Vizyon Turizm Buluşması, yarın yapılacak söyleşi ve panellerle sona erecek. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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