Manisa haberi! Turgutlu Belediyesi Yörük Mehmet Yağlı Güreşleri 8 Ekim'de Yapılacak

Turgutlu Belediyesi Yörük Mehmet Yağlı Güreşleri, 8 Ekim Cumartesi günü Irlamaz Rekreasyon Alanı Amfitiyatro'da (Yörük Mehmet Er Meydanı) yapılacak. Güreşlerde yaklaşık 400 pehlivan, er meydanında kol bağlayacak.

Turgutlu Belediyesi, Yörük Mehmet Yağlı Güreşleri için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Yörük Mehmet Yağlı Güreşleri'nde, Türkiye'nin dört bir yanından gelecek yaklaşık 400 pehlivan, güreş severlere heyecan dolu anlar yaşatacak.

ALTIN KEMERLİ BAŞPEHLİVANLAR YÖRÜK MEHMET YAĞLI GÜREŞLERİ'NDE

Turgutlu Belediyesi Yörük Mehmet Yağlı Güreşleri'nde Türkiye'nin ünlü başpehlivanları Ali Gürbüz, Cengizhan Şimşek, İsmail Balaban, İsmail Koç, Orhan Okulu, Recep Kara ve Menderes Saltık başta olmak üzere 20 başpehlivan er meydanında kol bağlayacak. Turgutlu Belediyesi Yörük Mehmet Yağlı Güreşleri, 8 Ekim Cumartesi günü Irlamaz Rekreasyon Alanı Amfitiyatro'da (Yörük Mehmet Er Meydanı) yapılacak. Gün boyu sürecek müsabakalar saat 09: 00'da başlayacak. Turgutlu Belediyesi Yörük Mehmet Yağlı Güreşleri kapsamında 7 Ekim Cuma günü saat 18: 00'da Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası önünden başpehlivanların katılımıyla kortej yürüyüşü de düzenlenecek.

"GEÇTİĞİMİZ YILLARDA OLDUĞU GİBİ BU YIL DA ÇOK GÜZEL MÜSABAKALARA EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞIZ"

Yörük Mehmet Yağlı Güreşleri'nde çok güzel müsabakalara ev sahipliği yapılacağını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Ata sporlarımızı ve geleneklerimizi Turgutlu'muzda yaşatmanın haklı gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz yağlı pehlivan güreşlerimizi bu yıl ve bundan sonraki senelerde Yörük Mehmet Yağlı Güreşleri olarak düzenleyeceğiz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da çok güzel müsabakalara ev sahipliği yapacağız. Tüm güreş severlerimizi 8 Ekim Cumartesi günü Irlamaz Rekreasyon Alanı Amfitiyatro'ya davet ediyorum" dedi.