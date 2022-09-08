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Manisa haber: Manisa ili Soma ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Yerel Haberler

Manisa haber: Manisa ili Soma ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Manisa haberler... Tarım ve Orman Bakanlığı, Manisa ili Soma ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Manisa ili Soma ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, "Manisa ili Soma ilçesindeki orman yangını kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Mersin ili Gülnar ilçesindeki orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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