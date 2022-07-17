Manisa'da 3.8 büyüklüğünde deprem - Haberler

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Manisa'da 3.8 büyüklüğünde deprem

İhlas Haber Ajansı - Yılmaz Sarıpınar - Yerel
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- Manisa'da 3.8 büyüklüğünde deprem Manisa'nın Soma ilçesinde AFAD verilerine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, kısa süreli depremde herhangi bir hasarın olmadığı öğrenildi.

- Manisa'da 3.8 büyüklüğünde deprem

MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde AFAD verilerine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, kısa süreli depremde herhangi bir hasarın olmadığı öğrenildi.

Manisa'nın Soma ilçesi AFAD verilerine göre 3.8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğindeki deprem çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli depremde panik yaşanırken herhangi can ya da mal kaybı olmadığı aktarıldı. Öte yandan deprem nedeniyle evlerdeki lambalar sallanırken vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sarıpınar - Yerel

Manisa AFAD Soma 3. Sayfa Yerel Haberler

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