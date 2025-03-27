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Manisa Barosu'ndan İstanbul Barosu'na Destek Açıklaması

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Manisa Barosu, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu'nun görevden alınmasına tepki göstererek Soma Adalet Sarayı'nda bir basın açıklaması yaptı. 'Ne İstanbul Barosu ne Manisa Barosu ne de diğer barolar susmaz, biat etmez ve boyun eğmez' şeklinde vurgulandı.

(MANİSA) - Manisa Barosu, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu'nun görevden alınmasına tepki gösterdi. Soma Adalet Sarayı önünde yapılan açıklamada, "Eğer bu karar ile beklenen baroların sessizleşmesi, biat etmesi, boyun eğmesi ise buradan hep birlikte haykırıyoruz:  Ne İstanbul Barosu ne Manisa Barosu ne de diğer barolar susmaz, biat etmez ve boyun eğmez" dendi.

Manisa Barosu yönetimi, Soma Adalet Sarayı önünde açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bizler, bugün ülkemizde olan her türlü hukuki gelişmede, mesleğimize yönelik saldırıda, hak ihlallerinde adaletsizliklerde olduğu gibi baromuza yönelik saldırılar için ses çıkarıyoruz. 20 Mart'ta İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce İstanbul Barosu'nun yönetiminin görevine son verilmesine ilişkin karar ile bir kez daha büyük bir haksızlık ve hukuksuzluğa şahit olduk. Mahkemece verilen bu karar, güce biat etmeyen hukukçuların vicdanında yok hükmündedir. Çünkü biz biliyoruz ki, İstanbul Barosu hakkında yürütülen bu taraflı süreç, bu haksız kararlar hukukçular nezdinde tarihte utanç duyularak anılacak ve anlatılacaktır.

Hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak baroların temel görevidir. Barolara yapılan hukuka aykırı müdahaleler doğrudan hukuk devletine, vatandaşların temel hak ve özgürlükleri ile hak arama hürriyetine yapılmış sayılır. Manisa Barosu olarak İstanbul Barosu hakkında yürütülen hukuksuzluklarla dolu bu süreci ilk günden beri yakından takip ediyor ve İstanbul Barosu ile dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha buradan tüm kamuoyuna bildiriyoruz. Eğer bu karar ile beklenen baroların sessizleşmesi, biat etmesi, boyun eğmesi ise buradan hep birlikte haykırıyoruz:  Ne İstanbul Barosu ne Manisa Barosu ne de diğer barolar susmaz, biat etmez ve boyun eğmez."

Kaynak: ANKA / Yerel
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