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Manchester Havalimanı'nda Kar Yağışı Nedeniyle Uçuşlar Durduruldu

Manchester Havalimanı'nda Kar Yağışı Nedeniyle Uçuşlar Durduruldu
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İngiltere'nin Manchester Havalimanı'nda karla kaplanan pistler nedeniyle tüm uçuşlar durduruldu. Havalimanı yönetimi, yolcu güvenliğinin öncelik olduğunu belirterek, pistlerin temizlenmesi için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

İngiltere'deki Manchester Havalimanı'nda pistlerin karla kaplanması nedeniyle tüm uçuşlar durduruldu.

İngiltere'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kara ve demiryolu ulaşımında aksaklıklar meydana gelirken, ülkenin kuzeybatısındaki Manchester Havalimanı'nda pistler karla kaplandı. Havalimanı yönetimi tarafından yapılan açıklamada, uçuşların durdurulduğu ve ekiplerin pistleri temizlemek için yoğun bir şekilde çalıştığı belirtildi. Açıklamada, "Yolcularımızın güvenliği en büyük önceliğimizdir. Bu süre zarfında beklediğiniz için teşekkür ederiz. En kısa sürede size bilgilendirme yapacağız" ifadeleri kullanıldı. Havalimanı yetkilileri, yaklaşık 1 saat sonra pistlerin yeniden açıldığını ancak uçuşlarda gecikmeler olacağını duyurdu.

Bugün İngiltere'nin güneyi, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'nın kuzeyinde kar ve buzlanma nedeniyle hava durumu uyarıları yayınlandı. Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'nin kuzeyindeki bazı bölgelerde sıcaklıkların eksi 16 dereceye kadar düşmesinin beklendiği bildirildi. - MANCHESTER

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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