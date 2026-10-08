Maltepe'de 7 katlı binanın zemin üstü 3 katı çöktü, arama kurtarma sürüyor

Maltepe'de zemin üstü 3 katı çöken 7 katlı binanın yapımına ilişkin tespitlerde bulunan mahalle sakini Emekli Mimar Emir Tekin, "2000 yılı öncesi binalarda da projeye uyumsuzluk var. Yani yapılan bina yerinde yüzde 50 büyütülüyordu. Aynı demir ve aynı kolanla fiziki olarak büyütülüyordu. Tapu verebilmek için daire sayısı arttırılmıyor ama yatayda büyütülüyordu. Yıkılan bu binada aynısını yaşadığımız belli. Küçük bir arsa 4 bina üzerine bina kurulmuş" dedi.

Saat 05.40 sıralarında Maltepe'de bulunan henüz belirlenemeyen nedenle 7 katlı bir binanın zemin üstü 3 katı çöktü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Olay yerinde gelen emekli mimar, binanın yapımına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Binaya dair tespitlerde bulunan mahallesi sakini Emekli Mimar Emir Tekin, "2000 yılı öncesi ve sonrası diye bir ayrım olarak koymamız gerekiyor. 1999 depreminden sonra yasayla yapı denetim firmaları kuruldu. Artık bina kontrollü yapılıyor ve bu binalarda hemen hemen hiçbir sorun yok, yani kontrol çok iyi yapılıyor. Ben yıkılan binaya 1,5-2 kilometre mesafedeyim. Ama binanın eski fotoğraflarına ve şu anki durumuna baktım. Bina zemin kat üzerine yıkıldı. Dükkan katı bayağı yüksek. 2000 yılı öncesi binalarda da projeye uyumsuzluk var. Yani yapılan bina yerinde yüzde 50 büyütülüyordu. Aynı demir ve aynı kolanla fiziki olarak büyütülüyordu. Tapu verebilmek için daire sayısı arttırılmıyor ama yatayda büyütülüyordu. Yıkılan bu binada aynısını yaşadığımız belli. Küçük bir arsa, 4 daire üzerine bina kurulmuş. Bu binada 20 dairenin fazla daire ve dükkan var. Bu kadar arasa, 1,50 emsal ile bu yapı olmaz. Bu bina en yüzde 50 büyütülmüştür. Şöyle bir sorun var: Bu binalar dönüştürülemiyor. Bina dönüşsün diye bakanlık yüzde 30 imar artışı veriyor. Yüzde 30 imar artışı bile bugünkü inşaat alanını sağlamıyor" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan ise, yüzde 50 artı 1 ile kentsel dönüşüm hızlandığını ancak yaşlı vatandaşlar binalarını terk etmek istemediğini için kentsel dönüşüm sağlanamadığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı