Malkara'da 14 Mayıs Çiftçiler Günü kutlandı - Haberler

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 14 Mayıs Çiftçiler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Malkara Ziraat Odası Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, Malkara Ziraat Odası, Malkara Yağlı Tohumlar Kooperatifi ve Tarım Kredi Kooperatifinin çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.

Törende konuşan Malkara Ziraat Odası Başkanı Teoman Kesebir, üretimi arttıracak çarelerin bulması gerektiğini söyledi. Kesebir, "Kaba ve karma yem ihtiyacının karşılanması teşvik edilmeli, yem fiyatları ile süt fiyatları arasında uygun parite korunmalı, tarımı öncelikli bir sektör olarak değerlendirecek bir tarım reformu gerçekleştirilmelidir. Tarım Bakanlığı bünyesinde tarım piyasaları düzenleme ve destekleme kurumu kurulmalıdır. 2006'da çıkarılan tarım yasasındaki tarımsal desteklemelere ayrılan pay gayri safi milli hasılanın yüzde birden az olamaz maddesi artık uygulanmalıdır. Bu toprakların bereket ve cömertliğini zenginliğe dönüştürme kabiliyeti ve tecrübesi Türk çiftçisinde var, o zenginliği harekete geçirmek için beklenen tek şey dün olduğu gibi bugün de toprağın yoramadığı çiftçimizi yoran tarım dışı yüklerin Türk çiftçisinin omuzundan kalkmasıdır. Bugün vesilesi ile bunu beklemek adım atıldığını duymak, fedakar, çalışkan ve kanaatkar Türk çiftçisinin hakkıdır. Tarımı güçlü, çiftçisi mutlu bir ülkenin güneşinin daha parlak, geleceğe dair umudunun daha güçlü, ufkunun daha aydınlık olacağına dair sarsılmaz inancımızı ifade ederken, bu topraklara bereket tohumları ekmeye devam etmesi, toprağın bereketinin üretime, üretimin zenginliğe dönüşmesi, çiftçimizin ekerken de biçerken de yüzünün güldüğü, ürününün gerçek değerini bulacağı bir gelecek dileği ile teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum" dedi.

Ziraat Odası Başkanlığı tarafından hükümet alanında organize edilen programa Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Ziraat Odası Başkanı Mustafa Gündüz, Meclis Başkanı Teoman Kesebir, belediye başkan yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri, tarım kuruşları başkanları, siyasi parti başkan ve yöneticileri, banka müdürleri ve yöneticileri, daire müdürleri, sivil toplum örgütleri yöneticileri, muhtarlar ile çiftçiler katıldı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel