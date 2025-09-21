Malatya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 11 Tutuklama

(MALATYA) - Malatya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 17 şüpheliden, 11'i tutuklandı. Siber polisinin 8 ay süren takibinde 1 milyon lirayı aşkın yasa dışı işlem tespit edildi, çok sayıda dijital materyal ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis ve para nakline aracılık suçuna ilişkin operasyon düzenledi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen yaklaşık 8 ay süren teknik takip sonucu, 76 kişinin hesap hareketleri mercek altına alındı.

Yapılan incelemelerde, yasa dışı işlemlerin 1 milyon 28 bin 934 TL'lik para hacmine ulaştığı tespit edildi. 16 Eylül 2025 tarihinde Malatya'da 17, Kahramanmaraş'ta ise 1 kişi olmak üzere toplam 18 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 17 şüpheli yakalandı, adreslerde ve şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda, 20 cep telefonu, 19 sim kart, 2 laptop, 32 banka kartı, 2 SD kart, 6 flash bellek, 1 SDD, 1 HDD, 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Ekiplerce yürütülen operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise savcılık makamınca serbest bırakıldı.