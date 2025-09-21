Malatya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 11 Tutuklama
Malatya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 17 şüpheli yakalandı, bunlardan 11'i tutuklandı. 8 ay süren takip sonucu 1 milyon lirayı aşkın yasa dışı işlem tespit edildi.
(MALATYA) - Malatya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 17 şüpheliden, 11'i tutuklandı. Siber polisinin 8 ay süren takibinde 1 milyon lirayı aşkın yasa dışı işlem tespit edildi, çok sayıda dijital materyal ve pompalı tüfek ele geçirildi.
Malatya Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen yaklaşık 8 ay süren teknik takip sonucu, 76 kişinin hesap hareketleri mercek altına alındı.
Yapılan incelemelerde, yasa dışı işlemlerin 1 milyon 28 bin 934 TL'lik para hacmine ulaştığı tespit edildi. 16 Eylül 2025 tarihinde Malatya'da 17, Kahramanmaraş'ta ise 1 kişi olmak üzere toplam 18 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 17 şüpheli yakalandı, adreslerde ve şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda, 20 cep telefonu, 19 sim kart, 2 laptop, 32 banka kartı, 2 SD kart, 6 flash bellek, 1 SDD, 1 HDD, 1 pompalı tüfek ele geçirildi.
Ekiplerce yürütülen operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise savcılık makamınca serbest bırakıldı.