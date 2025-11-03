Malatya'da Uyuşturucu Operasyonları: 47 Tutuklama ve Çok Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

(MALATYA) - Malatya'da narkotik ekiplerinin Ekim ayı boyunca yürüttüğü operasyonlarda 42 bin 577 sentetik hap, 14 kilo esrar ve çeşitli uyuşturucular ile silah ele geçirildi, olayla ilgili toplam 47 şüpheli tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar yapıldı. 1-31 Ekim tarihleri arasında fiziki ve teknik takip sonucu gerçekleştirilen operasyonlarda: 42 bin 577 adet sentetik ecza hap, 14 bin 610 gram esrar, 1.344 gram metamfetamin, 281 gram sentetik kannabinoid, 20 gram kokain, 8 gram skunk, 5 adet ecstasy, 8 adet hassas terazi ve 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan çok sayıda şüpheliden 47'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.