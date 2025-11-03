Haberler

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonları: 47 Tutuklama ve Çok Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da Ekim ayında gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 42 bin 577 sentetik hap, 14 kilo esrar ve çeşitli uyuşturucular ile silahlar ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda toplam 47 şüpheli tutuklandı.

(MALATYA) - Malatya'da narkotik ekiplerinin Ekim ayı boyunca yürüttüğü operasyonlarda 42 bin 577 sentetik hap, 14 kilo esrar ve çeşitli uyuşturucular ile silah ele geçirildi, olayla ilgili toplam 47 şüpheli tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar yapıldı. 1-31 Ekim tarihleri arasında fiziki ve teknik takip sonucu gerçekleştirilen operasyonlarda: 42 bin 577 adet sentetik ecza hap, 14 bin 610 gram esrar, 1.344 gram metamfetamin, 281 gram sentetik kannabinoid, 20 gram kokain, 8 gram skunk, 5 adet ecstasy, 8 adet hassas terazi ve 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan çok sayıda şüpheliden 47'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: ANKA / Yerel
5 gol, 2 kırmızı kart! Tarihi derbide Fenerbahçe 2-0'dan geri dönerek Beşiktaş'ı devirdi

Yıllarca konuşulacak derbi! Fenerbahçe 2-0'dan gelip kazandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
THY, havalimanını birbirine katan Reha Muhtar'ı kara listeye aldı

Sen misin havalimanını karıştıran! Reha Muhtar'a ders gibi ceza
Arda Turan, ligdeki ilk derbisinde 3 puana ulaştı

Ligdeki ilk derbisine çıktı! İşte sonuç
Trump bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Savaş bakanlığımıza harekata hazırlanma talimatı verdim

Bir ülkeyi daha gözüne kestirdi! Orduya "Hazır olun" talimatı
Taner Taşkın'dan maç sonunda istifa sinyali: Bu akşam başkanla konuşacağım

Maç sonunda istifa sinyali: Bu akşam başkanla konuşacağım
THY, havalimanını birbirine katan Reha Muhtar'ı kara listeye aldı

Sen misin havalimanını karıştıran! Reha Muhtar'a ders gibi ceza
Sen neymişsin Tedesco! Adını Fenerbahçe tarihine yazdırdı

Sen neymişsin Tedesco! Adını Fenerbahçe tarihine yazdırdı
Kiracıdan akılalmaz tuzak! Banyoda saklandı, ev sahibine kabus yaşattı

Kiracıdan akılalmaz tuzak! Banyoda saklandı, ev sahibine kabus yaşattı
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
Davutoğlu'ndan 'devrim' çağrısı! 5 maddede sıraladı

Davutoğlu'ndan 'devrim' çağrısı! Madde madde sıraladı
Zor tuttular! Sergen Yalçın'ın çıldırdığı anlar

Zor tuttular! Sergen Yalçın'ın çıldırdığı anlar
Dorgeles Nene'den maça damga vuran hareket

Derbiye damga vuran an
Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi

Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.