Malatya'da TOKİ Şantiyesinde Yangın Çıktı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde TOKİ şantiyesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle iki eve sıçradı. Yangın maddi hasara yol açarken, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Kiltepe Mahallesi'nde çıkan yangın, şantiye alanından başlayarak rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevredeki iki eve sıçradı.

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Vatandaşlar tahliye edilirken, ekiplerin yoğun çabasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında iki ev ağır hasar görürken, ev sakinleri güvenli bölgeye çıkarıldı. Can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yangının ardından itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı, polis çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Kiltepe Mahalle Muhtarı Celal Demirtaş, yangının şantiyedeki kimyasallar nedeniyle rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığını, iki evin ağır hasar gördüğünü ve sakinlerin tahliye edildiğini belirtti.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

