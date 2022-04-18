Malatya'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Haberler

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Malatya'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Hasan Eryılmaz - Yerel
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Malatya'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı Malatya'da şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Malatya'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

MALATYA - Malatya'da şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.E. idaresindeki 44 AP 088 plakalı otomobil, Dabakhane mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Malatya'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Malatya'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Malatya'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

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