Malatya'da jandarma, özel çocuklarla Engelsiz Yaşam Merkezi gezisinde buluştu

Malatya'da jandarma, özel çocuklarla Engelsiz Yaşam Merkezi gezisinde buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya İl Jandarma Komutanlığı personeli, Engelsiz Yaşam Merkezi'nin düzenlediği gezi etkinliğinde özel çocuklarla bir araya geldi. Etkinlikte çocuklarla sohbet eden personel, hatıra fotoğrafı çektirdi; Jandarma Genel Komutanlığı benzer etkinliklerin sürdürüleceğini belirtti.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı personeli, Engelsiz Yaşam Merkezi tarafından düzenlenen gezi etkinliğinde özel çocuklarla bir araya geldi.
Gerçekleştirilen etkinlikte çocuklarla yakından ilgilenen jandarma personeli, onlarla sohbet ederek birlikte keyifli vakit geçirdi. Çocukların mutluluğuna ortak olan ekipler, etkinlik kapsamında hatıra fotoğrafları da çektirdi.
Jandarma Genel Komutanlığının paylaşımında, özel çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturmak ve onların mutluluğuna ortak olmak amacıyla benzer sosyal etkinliklerin sürdürüleceği belirtildi.