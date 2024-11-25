Malatya'da İş Yeri Yangını Kontrol Altına Alındı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor ve maddi hasar oluştu.
Malatya'da iş yeri yangını
MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Olay, öğle saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasırcı sokakta faaliyet gösteren bir işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili inceleme başlatıldı.