Malatya'da Güvenlik Önlemleri Artıyor: 2025 Operasyon Verileri Açıklandı

Haber: Mehmet Duran Özkan – Kamera: Erdal Akbuğa

(MALATYA)- Malatya Valisi Seddar Yavuz, 1 Ocak- 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen asayiş, terör, düzensiz göç, narkotik ve organize suç operasyonlarına ilişkin verileri paylaştı. Vali Yavuz, ((Huzur ve güvenliği sağlamak için fedakarca çalışmaya devam ediyoruz. İlimizde organize suç örgütleri etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Vali Yavuz, valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, kentteki asayiş ve güvenlik olaylarına ilişkin bilgiler verdi. Basın toplantısında İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolunay Başer de hazır bulundu. Malatya'nın huzuru ve güvenliği için fedakarca çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Yavuz, şunları söyledi:

"Milletimizin ve ülkemizin başına bela edilen taşeron terör örgütleriyle mücadelemiz, hepinizin bildiği gibi kararlılıkla devam ediyor. 2025 yılında 49 operasyon gerçekleştirilmiş, 56 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 12'si tutuklanmış ve 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

Düzensiz göçle mücadelede insani yaklaşımlarımızı sergilediğimizi de buradan ifade etmek istiyorum. 1 Ocak-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında 40 operasyon gerçekleştirilmiş, 58 organizatör gözaltına alınmış, bunlardan 9'u tutuklanmış, 13'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Bu dönemde 427 düzensiz göçmen yakalanmıştır.

"Bin 613 narkotik operasyon gerçekleştirildi"

Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini karartan, onların akıllarını dumura uğratan ve tamamen kontrolsüz hale getiren narkotik suçlarla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. 1 Ocak-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında bin 613 olay ve operasyon gerçekleştirilmiş, bin 895 zanlı gözaltına alınmış, bunların 368'i tutuklanmış, 132'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

Organize suç örgütlerinin tamamının kökünü kazımaya kararlıyız ve bu kararlılığımızı da 2024 yılı ve 2025 yılı içerisinde yapmış olduğumuz operasyonlarla gösterdik. 1 Ocak-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında 13 operasyon gerçekleştirilmiş, 106 zanlı gözaltına alınmış, dikkatinizi çekiyorum, 68'i tutuklanmış, 18'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Ele geçirilen silah ve malzeme miktarına baktığımızda 47 tabanca, 3 adet kuru sıkı tabanca, 10 adet tüfek, bin 159 adet fişek ve 2 adet uzun namlulu silah ele geçirilmiştir. Gördüğünüz gibi ilimizde organize suç örgütlerinin tamamının etkisiz hale getirildiğini buradan memnuniyetle hemşerilerimizle paylaşmak istiyorum. 1 Ocak-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında 133 operasyon gerçekleştirilmiş, 155 kişi gözaltına alınmış, 3'ü tutuklanmış, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

16 bin 569 asayiş olayı meydana geldi

Sizinle asıl paylaşmak istediğim, halkımızın, milletimizin, hemşerilerimizin doğrudan huzurunu etkileyen asayiş suçlarına değinmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, 1 Ocak-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında 16 bin 569 olay meydana gelmiş, bin 422 zanlı gözaltına alınmış, 520'si tutuklanmıştır.

4 bin 921 aranan şahıs yakalandı

Aranan şahısların yakalanmasına ilişkin özel bir çalışma yürütüyoruz ve bu dönem içerisinde 4 bin 921 zanlı ya da hükümlü yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.

2025 yılı ilk 8 ayında bin 711 ölümlü ve yaralanmalı kaza meydana gelmiştir. Ölümlü kaza sayısı 19'dur. Ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısı maalesef yüzde 2 oranında artmıştır. Ancak ölümlü kaza sayısı yüzde 9,5 oranında azalmıştır ki bu sevindirici ama yeterli değildir. Yaralanmalı kaza sayısında yüzde 1,9 oranında bir artış vardır. Hayatını kaybeden kardeşlerimizde yüzde 4 oranında bir düşüş meydana gelmiştir. Bu sevindiricidir ancak yeterli değildir."