Malatya'da Freni Patlayan Kamyon 12 Araca Çarptı: 4 Yaralı

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN / Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya'nın Paşaköşkü Mahallesi'nde freni patlayan bir hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak çok sayıda araca çarptı. Kazada, 4 kişi yaralanırken, toplam 12 araçta hasar meydana geldi.

Kaza, Paşaköşkü Mahallesi İsmet Paşa Caddesi ve Nakkaş Sokak üzerinde meydana geldi. Freni patlayan hafriyat kamyonu, önce park halindeki araçlara ardından yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle ortalık adeta savaş alanına dönerken çevrede büyük panik yaşandı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralıların ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra hastanelere kaldırıldığı, sağlık durumlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadığı öğrenildi.

Kaza sonrası devrilen elektrik direği ve hasar gören araçlar nedeniyle İsmet Paşa Caddesi uzun süre trafiğe kapandı. Ekipler yolu ulaşıma açabilmek için çalışma başlatırken, çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Malatya İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Kazaya tanıklık eden bir yurttaş, yaşananları şöyle anlattı:

"Tam ışıklar yanmıştı. Ben aşağıdan yukarı doğru geldim. Yaklaşık 50 metre çıkıp sağa döndüm. Çocuğu okula bırakacaktım. Daha yeni dönmüştüm, 10 saniye bile geçmedi. O sırada tır yukarıdan birine çarpmıştı. Freni patlamıştı, belliydi, durduramadı. Ben sokağa girdikten sonra elektrik direğine çarptı. Buradaki araçların hepsine çarptı, duramadı. Yaralılar vardı. Ambulans gelince yönlendirdim. Diğerlerini ekipler çıkardı. Ölen olup olmadığını bilmiyorum."