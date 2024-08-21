Makam odasına haciz gelen belediye başkanı plastik sandalye ve masada görevine devam ediyor

Makam odasında sadece kilim kalan Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal :

"Bizler makam odasında doğmadık"

"Yarı fiyatını veren firma varken, diğeri tercih edilmiş"

"Bu hacizler bizi sıkıntıya sokmuyor. Bilakis bizim heyecanımızı, motivasyonumuzu arttırıyor"

ANTALYA - Makam odasına haciz işlemi uygulanarak koltuk ve masa dahil tüm eşyaları yediemin deposuna kaldırılan CHP'li Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, "Bizler makam odalarında doğmadık. Vaat ettiğimiz hizmetleri bir bir Döşemealtı'na kazandıracağız" dedi.

Önceki gün akşam saatlerinde belediyeden alacaklarını tahsil edemeyen bir firmanın avukatları aracılığıyla yapılan icra işleminde CHP'li Döşemealtı Belediye Başkanlığı makamında bulunan tüm eşyalar kamyona yüklenerek, yediemin deposuna kaldırılmıştı. Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal ve yönetimi göreve geldikten kısa bir süre sonra belediye binasına kendilerinden önce iki dönem belediyeyi yöneten ve aynı zamanda partilisi olan CHP'li Başkan Turgay Genç ve yönetiminden devraldıkları mali tablonun bulunduğu pankartı belediye binasının girişine asmıştı. Tahakkuka bağlanmış emanetlerde bekleyen borçlar, esnaf-müteahhit, personel, kamulaştırma, kurum borçları ve kredilerin yer aldığı tabloda belediyenin toplam borcunun 1 milyar 421 milyon 480 bin 557 lira 58 kuruş olduğunu gösterir pankartla vatandaşı bilgilendirmişti. Eski başkan Turgay Genç ve CHP Antalya İl Başkanlığı'nın yaptığı açıklamaların ardından pankart asıldığı yerden indirilmişti.

Haciz sonrası ise makam koltuğu dahil makamında bulunan tüm eşyalar haczedilen Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, yere serili Döşemealtı halısı ve plastik masa-sandalyeler ile yeniden oluşturulan makam odasında İHA'ya açıklamalarda bulundu.

"Yarı fiyatını veren firma var"

Seçimden 10 gün önce 21 Mart tarihinde Döşemealtı Belediyesi'ne haciz işlemi uygulayan ilgili asfalt şirketinin bir başka firması ile 122 milyon TL'lik bir asfalt ihalesi yapıldığının altını çizen Dal, "Seçimden 10 gün önce 21 Mart tarihinde Döşemealtı Belediyesi ilgili asfalt şirketinin bir başka firması ile 122 milyon TL'lik bir asfalt ihalesi yapmışlar. Bu firmaya durumu anlatarak ödeyecek paramız olmadığını, ayrıca 'Bu asfaltı dökecek altyapısı tamamlanmış, kanalizasyonu bitmiş, doğalgaz çalışmaları bitmiş, ASAT'ın çalışmaları bitmiş, Telekom'un çalışmaları bitmiş sıcak asfalt dökülecek bir yolumuz yok' dedik. Bunlar ısrarla bu ihalenin sürmesini istediler. Bu ihaleye aynı zamanda giren başka bir firma da 63 milyon TL fiyat vermiş. Neredeyse yarı fiyatı, diğeri tercih edilmiş. Bunu sürdürebilirliğimiz yok diyerek anlattık. Anlatmaya çalıştık, ama sonuçta böyle bir yola başvurdular" dedi.

"Ayrı şirkete ait 3 firma ile iş yapılmış"

Aynı şirketin 3 farklı firması aracılığı ile daha önceden de belediyeden ihale aldığını belirten Dal, "Bu şirketin 3 ayrı firması var. Daha önce defalarca Döşemealtı Belediyesi'ne işler yapmış. En son olarak ta 70 milyon TL civarında bir alacağı kalmış. Ne hikmetse 21 Mart'ta son ihale imzalanmadan önce haciz işlemi uygulanıyor belediyeye. Bu haciz işlemi önceden kalan borçlarla ilgili. Devlette devamlılık esastır anlayışı ile borcu biz devraldık. Belediye başkanı olduktan sonra mali tablomuzu istedik. 1 Nisan itibarıyla Döşemealtı'nın yaklaşık 1.5 milyar TL'lik borcu vardı, böyle bir tablo ile karşılaştık. Şu anda faizleri ile birlikte bu rakam artmıştır. Bunun yanında 32 mahallemizin bekleyen, acil çözülmesi gereken hizmetleri vardı. Biz de öncelikle gelir-gider dengesini gözeterek bir mali disiplin sağlama işlemine başladık" ifadelerini kullandı.

"Belediyeye kendi aracımla gelip gidiyorum"

Göreve geldikten sonra hazırladıkları mali disiplin planı dahilinde bazı tasarruf tedbirlerine başvurduklarını söyleyen Başkan Dal, "Mali disiplin dahilinde 43 hizmet aracını 18'e düşürerek önemli bir tasarruf sağladık. Bunlar kiralık ve özel olarak kullanılıyormuş çalışanlar ve belirli müdürler tarafından. Belediye için gerekli olacak miktarda sayıyı azalttık. Ben 4.5 aydır makam aracı ve şoför kullanmıyorum. Kendi aracımla gelip gidiyorum belediyeye, korumam zaten yok. Tasarruf Genelgesi tedbirlerinden çok önce biz çalışmalara başladık. Tabii bu süreç içerisinde geçmişten kalan, geçmiş yönetimden kalan 1.5 milyar TL'lik değişik kişilere olan borçlarla ilgili alacaklılar gelip gitmeye başladı. Bunlarla konuştuk, durumumuzu anlattık. Çalışanlarımızın geçmiş dönemden kalan 2.5 aylık alacakları vardı. Hizmetlerin sürmesi için bu çalışmaların yapılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Bizler makam odasında doğmadık"

Devlette devamlılık esastır mantığı ile borcu devraldıklarını ve alacaklı firmalara durumlarını izah ettiklerini söyleyen Dal, "Evet bu borcu biz yüklendik, borç bizim, bu yönetimin. Bizler gelip geçiciyiz, asli olan kurum. 'Biz önümüzdeki dönemlerde yapacağımız tasarruflarla bu borcu ödeyeceğiz, gelin konuşalım, ama bize biraz zaman tanıyın' yönünde görüşmelerimiz oldu alacaklılarla. Söz konusu icra işlemini yapan firma ile de görüşmelerimiz oldu. Aynı şeyleri anlattık, 'Basın İlan Kurumu'nu bilgilendirerek bir tane gayrimenkulümüzü satışa çıkardık. Yasal sürecini başlattık. Biraz sabredin' dedik. Bizler yapımız gereği, karakterimiz gereği şeffaf belediyeciliği, halkçı belediyeciliği sürdürmek için 4.5 ayda uğraş verdik. Bu biraz ürküttü insanları sanırım. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de bu hacizler bizi sıkıntıya sokmuyor. Bilakis bizim heyecanımızı, motivasyonumuzu arttırıyor. Bizler makam odalarında doğmadık. Makamı oluşturduk, sandalyelerimiz, masamız var. Biz buralarda da çalışarak vaat ettiğimiz hizmetleri bir bir Döşemealtı'na kazandıracağız" dedi.

"Bu paralar milli servet"

Seçimden 10 gün önce yapılan 122 milyon TL'lik ihalenin 'muhtelif yerler' denilerek yapıldığını söyleyen Dal, "Biz bununla ilgili komisyon oluşturduk. Bir rapor sonucunda böyle yerler olmadığı belirlendi. Belediyenin mühendislerinin yaptığı çalışma sonucunda bir yer göstermemiz de mümkün değil. Bu işler artık biz asfalt dökelim, 6 ay sonra kazılsın, ASAT çalışma yapsın kazılsın, Telekom çalışma yapsın kazılsın, kanalizasyon çalışması yaptın kazılsın. Bunu doğru bulmuyoruz. Bu paralar milli servet. Altyapı tamamlansın, sıcak asfalt dökülsün, 20-25 yıl geriye dönülmesin. Koordinasyonu sağlamaya çalışıyoruz. İlgili birimleri bir araya getirdik. Örneğin ASAT bir kanalizasyon çalışması yapacaksa, diğer kurumların da burada eksik olan çalışmaları yapması için koordine etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"10 yılda 780 dönüm arazi satılmış"

Her konuda hassas, dikkatli ve en önemlisi şeffaf olmaya çalıştıklarının altını çizen Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, "Döşemealtı Belediyesi çok geliri olan bir belediye değil. Son 10 yılda 780 dönüm yer satılmış. 85-90 tane dükkan satılmış. Bu şekilde bir döngü sağlanmaya çalışılmış. Belediyenin geliri ortada, anca biz bu borçları gayrimenkulümüz var, onu satışa çıkardık. 28'inde ihalemiz var. Bu tip tasarruflarla önümüzü açacağız. Tabiri caizse soluk alacağız. Bundan sonra da gelir-gider dengesini gözeterek sürdürülebilirliği sağlayacağız. Bu zor bir şey değil. Yeter ki bu irade kararlılıkla uygulanabilsin. Biz bu konuda rahatız. Yine söylüyorum, Döşemealtı halkımıza vaat ettiğimiz hizmetleri yavaş yavaş, adım adım gerçekleştireceğiz. Tek ricam biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var" dedi.