Mahmut Uykusuz son yolculuğuna dualarla uğurladı - Haberler

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Mahmut Uykusuz son yolculuğuna dualarla uğurladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Mahmut Uykusuz son yolculuğuna dualarla uğurladı

Erzurum Büyükşehir eski Belediye Başkanı Mahmut Uykusuz, son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Erzurum Büyükşehir eski Belediye Başkanı Mahmut Uykusuz, son yolculuğuna dualarla uğurlandı. 67 yaşında vefat eden Uykusuz, rahatsızlığı dolayısıyla bir süredir tedavi görüyordu.

1999 - 2004 yılları arasında MHP'den Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Mahmut Uykusuz'un cenazesi bugün Cuma Namazından sonra Narmanlı Cami'inde kılınan cenaze namazının ardından Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına il protokolü, siyasi parti yöneticileri, STK temsilcileri, iş insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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