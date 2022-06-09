Lütfü Savaş, Hatay'ın İklim Eylem Planını Anlattı - Haberler

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Büyükşehir Belediyesi'nin Asi Nehri'ndeki kirlilik ile mücadele etmek için geliştirdiği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Japonya hükümetinin desteklediği projeyi anlattı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, canlı yayın konuğu olduğu radyo programında Hatay'ın İklim Eylem Planı'nın ayrıntılarını paylaştı.

Başkan Savaş, Asi Nehri'nin Suriye'den Hatay'a doğru geldiği yerlere kapanlar konulacağını ve bu şekilde su sümbülleri başta olmak üzere, makro kirlilik yaratan ve su içi habitata zarar veren tüm unsurların temizleneceğini söyledi.

Savaş, "Bunların yanı sıra bu proje içinde daha kalıcı olacak bir çalışmamız var: Anaokullarından başlamak üzere tüm okullarda, çevre konusunda çocuklara ve ailelere eğitimler vermek. 5-6 yaşlarındaki çocuklarımıza aileleri ile birlikte eğitim vereceğiz. Çünkü Asi Nehri, Lübnan'dan başlamak üzere, özellikle Suriye'deki zeytinyağı mevsiminde kimyasallarla çok kirleniyor. Hem bunun önüne geçmek hem de habitatın daha sağlıklı bir şekilde yaşamasını sağlamak adına güzel bir proje hayata geçireceğiz" diye konuştu.

"KİRLİLİĞİ DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Toplanacak su sümbüllerinin yakıt ve gübreye dönüştürülmesi konusunda da çalışılacağını söyleyen Savaş, şöyle devam etti:

"İnşallah o projemize de destek bulduğumuzda, çevreyle ilgili hassasiyetimiz maksimum seviyeye çıkacak ve çevreyi kirleten birçok unsuru dönüştüreceğiz. Karbon ayak izlerinin minimize edilmesi için Hatay'da 2019 yılında Master Plan hazırlandı ve bu plana göre 2030 yılına kadar kirliliği yüzde 23 düşürebilmeyi hedefliyoruz."

"EĞİTİMLER KALICI OLACAK"

Lütfü Savaş, projenin 1 yıl süreceğini ve nehirdeki kapanların sürekli kalacağını vurguladı. Esas olanın eğitimler olduğunun altını çizen Savaş, "Şu anda dünyanın en çok ilgilendiği şey karbon ayak izini ve iklim değişikliğinin hızını azaltmak. Sonra geriye doğru çevirmektir. Mevsimlerin değişikliği ve kuraklık, tarımda çok fazla ürün kayıplarına sebep oluyor. Özellikle çevre bilincini oluşturup bundan sonra da dünyayı miras bırakacağımız çocuklara layık olmasını sağlamak en büyük hedefimizin olması lazım" diye konuştu.

ANKA / Yerel