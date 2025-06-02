Lise Öğrencisi, Yolda Bulduğu 40 Bin TL Değerindeki Altını Sahibine Teslim Etti

Lise Öğrencisi, Yolda Bulduğu 40 Bin TL Değerindeki Altını Sahibine Teslim Etti
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Osmaniye'de lise son sınıf öğrencisi Kadir Koca, yol kenarında bulduğu 40 bin TL değerindeki 6 adet çeyrek altını Emniyet Müdürlüğüne teslim etti. Yapılan çalışmalar sonrası altınların sahibi Ali Toz'a ulaşıldı ve altınlar sahibine geri verildi.

Yerde bulduğu 40 bin TL'lik altını sahibine teslim etti

OSMANİYE - Osmaniye'de yaşayan lise son sınıf öğrencisi Kadir Koca yolda bulduğu yaklaşık 40 bin TL değerindeki altını sahibine teslim etti.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde İrfanlı Mahallesinde bir dershaneden çıkan lise son sınıf öğrencisi Kadir Koca yol kenarından kese içerisinde piyasa değeri 40 bin TL olan 6 adet çeyrek altın buldu. Koca, bulduğu altınları Emniyet Müdürlüğüne teslim etti. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası altınların sahibi Ali Toz'a ulaştı. Emniyete gelen Toz, altınları bulan Koca'dan teslim aldı.

Altınları kurban almak için biriktirdiğini söyleyen Ali Toz, altınları bulan Kadir Koca'ya teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜSLÜM BALKO - Yerel
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