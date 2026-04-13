Yıpranan bayrağı fark eden öğrenci, yenisiyle değiştirdi

Osmaniye'de 9. sınıf öğrencisi Mehmet Efe Aktaş, yaylada yıpranmış bir Türk bayrağını görerek onu değiştirip yerine yenisini astı. Bayrağın Türk milleti için kutsal olduğunu belirten Aktaş, bu davranışıyla çevresindekilere de örnek oldu.

Osmaniye'de lise öğrencisi Mehmet Efe Aktaş, yaylada yıpranmış halde bulunan Türk bayrağını fark ederek bulunduğu yerden indirdiği eski bayrağın yerine yenisini asarak anlamlı bir davranışa imza attı.

Osmaniye merkeze bağlı Aşağıbahçe Yaylası'na giden 9. sınıf öğrencisi Mehmet Efe Aktaş, babasıyla birlikte Körmenli mevkiine çıktığı sırada yaklaşık 1000 rakımda dalgalanan Türk bayrağının yıprandığını fark etti. Rüzgarın etkisiyle zarar gören bayrağı gören öğrenci, duruma kayıtsız kalmadı. İçinde taşıdığı vatan sevgisiyle harekete geçen Aktaş, bulunduğu yerden indirdiği eski bayrağın yerine yenisini asarak anlamlı bir davranış sergiledi. Çocuk yaşına rağmen gösterdiği bu duyarlılık hem babasını hem de çevredeki vatandaşları duygulandırdı.

Bayrağın Türk milleti için kutsal olduğunu söyleyen Mehmet Efe Aktaş, "Babamla gezmeye çıkmıştık bayrağın yıprandığını gördük ve bayrağı değiştirdik. Bayrak bizim için kutsaldır" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
