Lise öğrencilerinden Şehitler Günü'ne özel resim sergisi

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı, lise öğrencileriyle birlikte 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle bir sergi düzenledi.

EMŞAV ve özel bir okul tarafından düzenlenen resim sergisinde, 18 lise öğrencisi 18 adet yağlı boya eseriyle şehit temasını işledi. Öğrenciler, öğretmenleri Başak Murzoğlu Albar eşliğinde sergilerini EMŞAV dernek binasında açtı.

Bu anlamlı sergiye ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını ifade eden EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, "Bugün itibariyle şehitlerimizi anma programına başladık. EMŞAV olarak özel bir okulla işbirliği yaparak lise öğrencilerinin eserleriyle şehitlerimizi anma adına resim sergisi düzenledik. Öğrencilerimiz duygu ve düşüncelerini yansıtan çok güzel eserler ortaya koydular. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle 18 lise öğrencisi tarafından yapılan 18 eser, EMŞAV dernek binamızda sergilendi. Biz 1999 yılında kurulan bir derneğiz. Kurulduğumuz yıldan itibaren her ay aksatmadan o ayki şehitlerimiz için anma programı düzenliyoruz. Her ayın son cumartesi günü şehitlerimizi anıyoruz. Bu ayın sonunda da üst üste 267'nci anma programımızı gerçekleştireceğiz. Yine bu vesileyle aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı