Kuyuya Düşen Çakal İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kuyuya Düşen Çakal İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Haber Videosu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuyuya düşen bir çakal, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kuyuya düşüp mahsur kalan çakalı itfaiye kurtardı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuyuya düşen çakalı itfaiye ekipleri kurtardı.

Samandağ ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde bir çakal, kuyuya düşüp mahsur kaldı. Mahsur kalan çakalı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ardından çakal, kuyudan kurtarıldı. Kuyudan kurtulan çakal, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN İLIN - Yerel
Filmlere konu olacak haber! İnşaat işçileri hazine buldu, 1 adet altın verdikleri arkadaşları...

İnşaat işçileri hazine buldu, 1 adet altın verdikleri arkadaşları...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu

9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu
Demet Akbağ'ı yıkan ölüm! Yönetmen Sevgi Birsel hayatını kaybetti

Demet Akbağ'ı yıkan ölüm! Acısını sevenleriyle paylaştı
Kızına tekme atarak merdivenlerden yuvarlayan babadan skandal ifade

Kızına tekme atarak merdivenlerden yuvarlayan babadan skandal ifade
İran'da Mossad ajanının yakalanma anı! Aracından çıkanlar dehşete düşürdü

Mossad ajanının yakalanma anı! Aracından çıkanlar dehşete düşürdü
Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti

Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti
Tüm birikimi yandı, Merkez Bankası'ndan gelen haberle büyük mutluluk yaşadı

Tüm birikimi yandı, Merkez Bankası'ndan gelen haber sevindirdi
İran ligindeki Türk takımının stadında çekilen görüntü tüyleri diken diken etti

İran'daki Türk takımının stadında tüyleri diken diken eden görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.