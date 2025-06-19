Kuyuya Düşen Çakal İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuyuya düşen bir çakal, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kuyuya düşüp mahsur kalan çakalı itfaiye kurtardı
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuyuya düşen çakalı itfaiye ekipleri kurtardı.
Samandağ ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde bir çakal, kuyuya düşüp mahsur kaldı. Mahsur kalan çakalı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ardından çakal, kuyudan kurtarıldı. Kuyudan kurtulan çakal, doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN İLIN - Yerel