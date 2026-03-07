Haberler

Vali Işın, orucunu Mehmetçiklerle açtı

Vali Işın, orucunu Mehmetçiklerle açtı
Güncelleme:
Kütahya Valisi Musa Işın, Garnizon Komutanlığı tarafından düzenlenen iftar programında askerlerle birlikte orucunu açtı. Program, birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi.

Kütahya Valisi Musa Işın, Garnizon Komutanlığı tarafından düzenlenen iftar programında orucunu askerlerle birlikte açtı. Program, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda gerçekleştirildi. İftar programına Vali Musa Işın'ın yanı sıra Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Mustafa Baş, komutanlar ve Mehmetçikler katıldı.

Programda askerlerle yakından ilgilenen Vali Işın, Mehmetçiklerle sohbet ederek Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendiren müstesna bir zaman dilimi olduğunu ifade etti. Mehmetçiklerle aynı sofrayı paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Işın, vatanın huzur ve güvenliği için görev yapan tüm güvenlik güçlerine teşekkür ederek görevlerinde kolaylıklar diledi.

İftar programı, yapılan duaların ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
