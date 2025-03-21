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Kütahya Linyit Ortaokulu'ndan Tanzanya'ya Yardım Eli

Kütahya Linyit Ortaokulu'ndan Tanzanya'ya Yardım Eli
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Kütahya Linyit Ortaokulu, 'Sadaka Taşı' projesi ile topladığı bağışlarla Tanzanya'daki yetim çocuklar için iftar sofrası kurdu. Programda, öğrenciler ve velilerin yardımlaşma bilincini artırması hedefleniyor.

Kütahya Linyit Ortaokulu'nun hayata geçirdiği "Sadaka Taşı" projesi büyük bir iyiliğe dönüştü. Öğrenciler, öğretmenler ve velilerin destekleriyle toplanan bağışlarla, Tanzanya'daki yetim çocuklar için iftar sofrası kuruldu.

Kütahya Altın Çocuk Derneği iş birliğiyle düzenlenen iftar programında bir araya gelen yetimler, Türkiye'den uzanan bu kardeşlik eline teşekkür ederek Kütahya Linyit Ortaokulu'na ve Türkiye'ye selamlarını iletti.

Yetkililer, bu tür yardım projelerinin sadece maddi destek sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda gönüller arasında güçlü bağlar kurduğunu vurguladı. Öğrencilerde yardımlaşma bilincini artırmak amacıyla başlatılan bu projenin sınırları aşarak gerçek bir dayanışma örneğine dönüştüğü belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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